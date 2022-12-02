Туристів попередили про небезпеку і запропонували утриматися від подорожей до Туреччини

Вперше після теракту в Стамбулі “попередження про небезпечність” поїздок до Туреччини знову було офіційно оголошено для туристів. Більше того, цього разу влада Сербії сказала це.

Міністр закордонних справ країни Івіца Дахіч на місцевому телебаченні оголосив попередження про туристів: “Я хотів би попередити наших громадян, що терористичні напади можуть виникати в Туреччині відповідно до інформації, отриманої від агентств безпеки. Тому громадяни Сербії повинні утримуватися від подорожі в цю країну», – сказав глава Сербського міністерства закордонних справ. У той же час він назвав нетуристську Анкару найнебезпечнішим містом, але й в інших містах Туреччини є ризик.

“Туристи та інші наші громадяни, які вже там, рекомендуємо уникати переповнених місць, таких як пішохідні зони, метро, ​​автобус та залізничні станції”, – додав містер Дахіч.

Нагадаємо, що в середині листопада, у вихідні у Стамбулі на переповненій торговій вулиці, пролунав вибух. Шість людей загинули, 81 – отримали поранення.

Втім, одним вибухом справа не обмежилася — за ним була наступна НП і знову в туристичному районі Стамбула. У вівторок, 15 листопада в районі Фатіх у Стамбулі пролунали нові вибухи. Інцидент стався на вулиці Коджамустафапаша, яка знаходиться всього за 5 км на захід від площі Султанахмет, де розташовані основні пам’ятки Стамбула – собор Святої Софії та Блакитна мечеть. Зайнявся автомобіль, в результаті вогонь перекинувся ще на чотири машини, припарковані поруч. Є твердження, що в одному з авто «пролунав вибух», було чути ще «кілька вибухів».

Ситуація Туреччину, звісно, ​​налякала. Доходило до різноманітних казусів, героєм одного з яких став розсіяний російський турист, який забув свій рюкзак під лавкою на популярному пляжі Коньяалти в Анталії. Безхазяйний підозрілий предмет помітили очевидці, що ходять неподалік, і повідомили про ситуацію в Службу екстреного виклику 112. Незабаром на місце події були направлені численні загони поліції, які перекрили периметр лавки смугою безпеки, у тому числі берегову лінію, і не підпускали до небезпечної зони. Через деякий час на місце НП також настигли фахівці зі знешкодження бомб. Однак раніше за них до місця подій повернувся росіянин, на підході повідомивши поліцейським, що залишив біля лави свій рюкзак. Правоохоронці допитали його і з’ясували, що чоловік приїхав у відпустку деякий час тому, а також деякі відомості, що їх цікавили. Перевіривши інформацію, вони дозволили йому забрати свій рюкзак та піти.