Туристами в Туреччині розкрито питання, чому турки п’ють чай тільки зі склянок

Мандрівниця відвідала не найпопулярніше серед європейских туристів місто під назвою Ізмір і дізналася багато цікавого від місцевих жителів. Зокрема, отримала відповідь на питання, що давно мучило: чому турки користуються двоповерховими чайниками і п’ють чай тільки зі склянок. Вся справа у гостинності, повідомила вона на сторінках свого блогу.

Автор розповіла, що цього разу вона приїхала до курортної республіки з наміром пожити серед турків, щоб дізнатися більше про культуру та традиції. Для цього вона оселилася не в готелі, а у будинку одного з місцевих. «Турки – дуже специфічний народ, я зрозуміла це одразу, як тільки зайшла до хати. Вони люблять колоритний інтер’єр, пишаються своєю нацією та шанують традиції, які передають із покоління в покоління», – зазначила вона.

Найбільший інтерес і здивування викликала у туристки культура чаювання, яка не поступається за складністю та смисловим навантаженням азіатської традиції. «Виявляється, турки до божевілля люблять чай і п’ють його близько 10 разів на день», – додала мандрівниця і опублікувала фото двоповерхового чайника – лише таким, за словами господаря квартири, користуються справжні турки.

«Виявляється, два поверхи потрібні для того, щоб правильно заварити справжній турецький чай: у нижню частину наливають воду і ставлять кип’ятити, а у верхню тим часом кладуть буквально пару ложок чаю. Як тільки вода закипить, її заливають окропом і ставлять зверху. Ця процедура необхідна для того, щоб чай був гарячим і не остигнув. Наполягають близько 5 хвилин», – сказала блогер.

Не тільки чайник незвичайний у Туреччині, а й ємності, які використовуються для подачі гарячого напою. Місцеві жителі не використовують звичні для українців чашки із ручками. Замість них використовується армуду – невелика прозора склянка вигнутої форми.

Наведемо пояснення турка: «Коли наливаєш вміст із заварника в кухоль, то в нього потрапляє листя. У нас не прийнято використовувати сито чи щось подібне. Для чаювання є зручна склянка. Завдяки його формі, а точніше звуженню посередині, трава не потрапить до рота. Звуження є деякою перепоною, через яку трава осідає на дні і не піднімається вгору».