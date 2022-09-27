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Туристам розповіли, як на них наживаються співробітники турецьких готелів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам розповіли, як на них наживаються співробітники турецьких готелів

Турексперт розповіла, що квест з вилучення грошей може початися вже при заселенні в готель.

Наприклад, на ресепшені можуть повідомити, що всі бюджетні, але пристойні номери вже зайняті, залишилося лише приміщення з низьким рівнем комфорту. Однак якщо ви готові заплатити трохи більше, вам нададуть відмінний номер.

Недосвідчених туристів можуть переконати, що напої у міні-барі номера, а також кондиціонер повинні оплачуватись додатково.

У кафе та ресторані комплемент від шеф-кухаря, поставлений офіціантом на стіл, може виявитися включеним у рахунок. Також треба уважно дивитися ціни в меню. Іноді у закладах вульгарні ресторатори вказують ціни у незрозумілій валюті.

А якщо вам потрібно було обміняти валюту, то краще вдатися до послуг офіційного банку, щоб не потрапити в історію з шахрайством.

Вибираючи подорож звертайте увагу на ціну. Якщо вона нижча за ринок, значить безперечно є якась каверза. Наприклад, автобус може не мати кондиціонера.

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