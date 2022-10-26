Туристам назвали 5 корисних речей, якими варто закупитись у Туреччині

З Туреччини практичні туристи везуть не лише магніти та солодощі, а ще як мінімум п’ять корисних речей. Про те, чим у курортній країні точно варто закупитись, розповіла мандрівниця у своєму блозі.

“Туреччина виявилася справжнім відкриттям – не очікувала, що тут стільки всього цікавого і корисного можна знайти, крім магнітиків на холодильник і популярної турецької солодощі – пахлави”, – пояснила вона.

Наведемо топ-5 товарів, які вона рекомендувала вести із Туреччини.

Вітаміни та біодобавки

Турецькі аптеки рясніють різними добавками і вітамінами, ціна яких у кілька разів нижча за українські аналоги. «Є препарати від виробників, відомих у всьому світі, але я все ж таки віддаю перевагу товарам місцевого виробництва, які за складом обов’язково будуть натуральними і якісними, і дешевшими за аналоги. Магній, залізо, вітамін D та багато інших вітамінів дуже вигідно брати в Туреччині, щоправда, перед застосуванням краще проконсультуватися з лікарем», — зазначила блогерка.

Декор для дому

У Туреччині великий вибір рушників, постільної білизни, текстилю для кухні, посуду, предметів декору. При цьому якість «на порядок вища» за рахунок натуральних матеріалів та якості пошиття, а цінник вигідно відрізняється від українського — вартість турецьких виробів нижча в 3-4 рази.

Спеції

“З такими цінами, як у Туреччині, буде просто злочином пройти повз і не взяти хоча б 15-20 різних видів турецьких приправ, трав і різних сушених рослин”, – зазначила вона і настійно рекомендувала купити натуральні добавки тим, хто любить смачну та ароматну. їжу.

Зокрема, мандрівниця звернула особливу увагу на кунжутну пасту (тахіні, тахіна чи тхіна). «Коштує близько 40 гривень, вона не тільки якісна та смачна, а й дуже корисна. Склад повністю натуральний. Самі турки готують із нею різні страви, зокрема десерти, які навряд чи вдасться повторити вдома. Але можна просто використовувати її як намазку для ранкового бутерброду – ситно та поживно», – пояснила блогер.

Довідка: Тахіні, також відома як сезамова або кунжутна паста, поширена не тільки в Туреччині, але і в країнах Середнього Сходу. Є густою жирною пастою з меленого кунжутного насіння. Її без побоювань можуть використовувати навіть ті, кого мучать шлунково-кишкові розлади. Тахіні багата на вітаміни Е, В, С і мінерали, як магній, кальцій, залізо, мідь і фосфор. У ній багато омега 3, 4, 6 та клітковини.

Одяг

За словами туристки, ціни на якісний турецький одяг викликали у неї величезне здивування: «Якісні фабричні базові футболки – по 70 гривень, брендові – по 120-200 гривень, чоловічі брендові сорочки – до 450 гривень. Таких цін у нас я не бачила, а в Туреччині можна повністю одягнутися на 1500-2500 тисяч (включаючи верхній одяг)». Все це можна придбати не тільки на базарах, а й у місцевих магазинах.

Фрукти

Як гостинця рідним і близьким підійде кошик свіжих фруктів, які українці можуть привести з Туреччини будь-якої пори року, оскільки в республіці сезонні фрукти продають цілий рік. «Зараз стиглі, соковиті та дуже смачні інжир, персики та драгон фрукт (пітайя, або пітахайя)», — поділилася мандрівниця і додала, що восени в українських магазинах таких стиглих і свіжих фруктів за адекватними цінами точно не знайти.