Турист у Туреччині був здивований, дізнавшись причину приємного лимонного запаху в більшості громадських місць

Мандрівники, які вперше відвідали популярні торгові та громадські місця в Туреччині, помічали приємний лимонний запах. Виявляється, це пояснення, повідомив іноземний турист у своєму блозі.

Йдеться про ресторани, кафе, автобуси, перукарні та інші локації, де є відвідувачі. Коли блогер сам уперше зустрівся з цим ароматом, то подумав, що у приміщеннях використовуються спеціальні ароматизатори. Але насправді турки розпорошують знаменитий турецький одеколон Kolonya. Його основні компоненти – етиловий спирт, вода та ароматизатори. У Туреччині можна знайти одеколони з ароматом лимона, апельсина, тютюну, лілії, лаванди та навіть горіхів. Але найпопулярнішим видом є варіант із лимонним ароматом.

У давнину ця ароматизована рідина вже використовувалася для релігійних обрядів та домашнього використання. Залежно від її текстури вона називалася «туалетною водою», «парфумом» чи «одеколоном». Першою відомою парфумованою рідиною в імперії Османа була рожева вода, яка була вперше виготовлена на Аравійському півострові.

Одеколон був винайдений у XVI столітті і потрапив до імперії Османа при султані Абдулхаміті II, незабаром витіснивши рожеву воду. Османи змішували його з розмарином, бергамотом, апельсином та лимоном, додавали цукор та використовували для лікування розладів шлунка.

Турецький одеколон використовується практично в кожному будинку для ароматизації та як засіб проти бактерій. Його також використовують для зняття головного болю і навіть замість нашатирного спирту при непритомності. У турецькій провінції одеколон досі продається в аптеках на вагу.

«У цій південній країні збереглася традиція пропонувати гостям одеколон для обробки рук перед прийомом їжі та після використання туалету. Навіть у перукарні майстри використовують лимонну колонію для дезінфекції після гоління шкіри. Її ціна в магазинах Туреччини відрізняється в залежності від виробника. Але в середньому 1 літр Kolonya можна придбати за 30 лір (50 гривень)», – пояснив мандрівник.