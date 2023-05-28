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Турист у Стамбулі був здивований, постійно зустрічаючи місцевих жінок зі зламаними носами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист у Стамбулі був здивований, постійно зустрічаючи місцевих жінок зі зламаними носами

Іноземний мандрівник, що гуляв вулицями турецького туристичного міста Стамбул, помітив дещо дивне — місцевих жінок зі зламаними носами. Це відкриття його здивувало. Свої роздуми щодо цього він виклав у свій блог.

Думаєте, їх б’ють чоловіки? Я теж так спочатку подумав», — зазначив автор, змішавши у своїй голові теорію про насильство з іншими можливими причинами цього феномену.

Проте, як з’ясувалося, причина виявилася зовсім іншою — це результат популярної пластичної операції зі зміни форми носа, яку добровільно проходять багато жінок у знаменитому місті. «На вулицях Стамбула можна дуже часто побачити жінок із наслідками пластики носа у вигляді синців під очима та фіксованої пов’язки на ніс», — додав він.

Це масове явище, за словами автора, свідчить про високий добробут мешканців мегаполісу. Такі пластичні операції обходяться недешево, і їх поширеність вказує на те, що турчанки мають достатні кошти для отримання послуги.

Однак чому мешканки турецької культурної столиці прагнуть бути схожими на європейських жінок? Автор припустив, що на їхнє уявлення про красу впливає туристичний потік з Європи. У місті на Босфорі велика кількість європейських туристів призвела до моди на «правильні риси обличчя».

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