Всі розділи
ГоловнаНерухомістьТурки вимагають заборонити оренду та продаж нерухомості іноземцям
НерухомістьТуреччинаТуризм

Турки вимагають заборонити оренду та продаж нерухомості іноземцям

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турки вимагають заборонити оренду та продаж нерухомості іноземцям

Прибережні міста Туреччини виявилися зовсім не гумовими. Це раніше зрозуміла місцева влада і запровадила заборону реєстрації в окремих районах, але цього виявилося замало. Тепер самі громадяни – прості турки вимагають кардинальних заходів щодо нескінченного потоку іноземних туристів та релокантів. Їхня вимога — заборонити оренду та продаж нерухомості іноземцям, т.к. забезпечений ними попит на ринку житла постійно штовхає ціни нагору, тому самі турки купити/зняти квартиру у своїй країні вже не можуть — ціни стали позамежними.

Аланія стає рідною для «переселенців» і чужою для місцевих

За словами автора, в Аланії, курортному місті в провінції Анталія, експерти зареєстрували «шалене зростання вартості нерухомості». Йдеться як про купівлю, так і про оренду. «Середня ціна оренди квартири по провінції Анталья – 10 тисяч лір (близько 19.8 тис. грн.) на місяць. А по Аланії – 13 тисяч лір (близько 25.8 тис. грн.). Знаєте, як турки тепер називають Аланію? «Місто вигнання для багатьох державних службовців». Зростання орендної плати за рік склало 310%. Люди їдуть звідси», — розповіла місцева експатка у своєму блозі і навела цитати тих, хто виїжджає: «Бо тут немає можливості жити пропорційно до зарплати. Із зарплатою, яку держава вважає за придатну, люди не можуть вирішити житлове питання. Я служив цій державі 28 років. Уряд призначив мені зарплату. Я голодний. Я не можу дозволити собі житло на цю зарплату, не можу оплачувати свої рахунки. Нині кількість людей, що залишають місто, зростає. Сім’ї поєднують свої будинки. Дві родини мешкають разом».

Справа не лише у роздмухуванні приїжджими ринку нерухомості, у топових районах скупчилися проблеми. Так, згідно з інформацією експатки, яка проживає в турецькій Аланії (провінція Анталія), влада не може витягнути курортне місто з транспортної кризи. «Жодних робіт з будівництва об’їзної дороги, розпочатої вже багато років тому, не ведеться вже понад 4 місяці — дорогу довели до тунелів в районі Оба і все, справа затихла. Хоча за планом будівництво тунелів мало закінчитися наприкінці 2021 року. Існуючі дороги перевантажені, а грошей на прокладку нових, виявляється, немає», — уточнила вона у своєму блозі і додала, що тепер в Аланії спостерігаються постійні пробки, а місць для паркування помітно не вистачає.

Довгострокові туристи не хочуть пересуватися пішки Туреччиною: вони або везуть із собою свої автомобілі, або купують/орендують їх на місці. «Кількість автомобілів збільшується. Станом на жовтень 2022 року кількість транспортних засобів, зареєстрованих у провінції Анталія, сягнула 1 мільйона 297 тисяч», — зазначила блогерка. У цьому випадку було б резонно всім «переселенцям» пересісти на автобуси, однак і вони забиті. У годину пік через брак автобусів неможливість виїхати з одного району до іншого, поскаржилася авторка.

Накачана туристами Аланія тріщить по швах

Втім, перевантаження торкнулося і міських комунікацій – мережі водопроводу та каналізації, електричних мереж, інтернету та ін.

«Перевантажені інтернет-мережі не здатні працювати без збоїв із подачею стабільного сигналу. Співробітники інтернет-провайдера Фібим.нет розповідають, що щодня в компанію тільки в одному Махмутларі (район Аланії) приходить близько 50 нових клієнтів. А мережі модернізують не часто. Ось і працює інтернет через раз — в одного нормально, в іншого в цей час відключається, потім навпаки», — повідомила експатка.

Перерахуємо інші комунально-побутові проблеми, що виникли у середземноморському містечку після російського вторгнення в Україніу

  1. Тиск води у водопроводі «гуляє».
  2. «Очисні споруди не впораються. Містом часто пахне каналізацією. Велика проблема із запахами в районі аланійського автовокзалу… Каналізація в принципі прокладена не в усіх районах — наприклад, її немає в Демірташі, у північних частинах Оби і Тосмура, Тюрклері, Пайалларі, Авсалларі — підпорядкований муніципалітету ASAT як би повинен займатися цим питанням, але не займається», — поділилася блогер, додавши, що повсюдне будівництво лише додає проблем із комунікаціями.
  3. Усі держустанови, що особливо працюють з іноземцями, забиті чергами. «Подати на ВНЖ — квест тривалістю кілька місяців, а раніше вирішувалося за кілька тижнів, а то й днів», — порівняла експатка стан справ.
  4. Електрика пропадає за будь-якої грози. “Місто залишається без світла, дороги без регулювання світлофорами (а звідси пробки та аварії), люди змушені платити двічі – за електрику та дизель для генераторів”, – додала вона.

«Можливо, ви не знали, але у багатьох будинках Аланії електричні мережі прокладені таким чином, що навіть коли ви використовуєте енергію від генератора, ви все одно платите за цю спожиту електрику електрокомпанії + платите за дизель для генератора. Ми чули лише про один житловий комплекс у місті, де подача електрики від генератора йде по резервній мережі та охоплює лише частину електроточок у квартирах – відповідно і оплата йде лише за дизель. Колись ми намагалися прояснити це питання, але так і не отримали на нього зрозумілої відповіді ні від компанії, що управляє, ні від державного провайдера Akdeniz», — здивувалася автор.

Загалом багато хто розуміє, що сил у муніципалітету підтримувати чистоту в місті не вистачає, тому красиве середземноморське місто повільно, але впевнено заростає брудом, будівельним пилом та сміттям.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму