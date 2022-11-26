Турки вимагають заборонити оренду та продаж нерухомості іноземцям

Прибережні міста Туреччини виявилися зовсім не гумовими. Це раніше зрозуміла місцева влада і запровадила заборону реєстрації в окремих районах, але цього виявилося замало. Тепер самі громадяни – прості турки вимагають кардинальних заходів щодо нескінченного потоку іноземних туристів та релокантів. Їхня вимога — заборонити оренду та продаж нерухомості іноземцям, т.к. забезпечений ними попит на ринку житла постійно штовхає ціни нагору, тому самі турки купити/зняти квартиру у своїй країні вже не можуть — ціни стали позамежними.

Аланія стає рідною для «переселенців» і чужою для місцевих

За словами автора, в Аланії, курортному місті в провінції Анталія, експерти зареєстрували «шалене зростання вартості нерухомості». Йдеться як про купівлю, так і про оренду. «Середня ціна оренди квартири по провінції Анталья – 10 тисяч лір (близько 19.8 тис. грн.) на місяць. А по Аланії – 13 тисяч лір (близько 25.8 тис. грн.). Знаєте, як турки тепер називають Аланію? «Місто вигнання для багатьох державних службовців». Зростання орендної плати за рік склало 310%. Люди їдуть звідси», — розповіла місцева експатка у своєму блозі і навела цитати тих, хто виїжджає: «Бо тут немає можливості жити пропорційно до зарплати. Із зарплатою, яку держава вважає за придатну, люди не можуть вирішити житлове питання. Я служив цій державі 28 років. Уряд призначив мені зарплату. Я голодний. Я не можу дозволити собі житло на цю зарплату, не можу оплачувати свої рахунки. Нині кількість людей, що залишають місто, зростає. Сім’ї поєднують свої будинки. Дві родини мешкають разом».

Справа не лише у роздмухуванні приїжджими ринку нерухомості, у топових районах скупчилися проблеми. Так, згідно з інформацією експатки, яка проживає в турецькій Аланії (провінція Анталія), влада не може витягнути курортне місто з транспортної кризи. «Жодних робіт з будівництва об’їзної дороги, розпочатої вже багато років тому, не ведеться вже понад 4 місяці — дорогу довели до тунелів в районі Оба і все, справа затихла. Хоча за планом будівництво тунелів мало закінчитися наприкінці 2021 року. Існуючі дороги перевантажені, а грошей на прокладку нових, виявляється, немає», — уточнила вона у своєму блозі і додала, що тепер в Аланії спостерігаються постійні пробки, а місць для паркування помітно не вистачає.

Довгострокові туристи не хочуть пересуватися пішки Туреччиною: вони або везуть із собою свої автомобілі, або купують/орендують їх на місці. «Кількість автомобілів збільшується. Станом на жовтень 2022 року кількість транспортних засобів, зареєстрованих у провінції Анталія, сягнула 1 мільйона 297 тисяч», — зазначила блогерка. У цьому випадку було б резонно всім «переселенцям» пересісти на автобуси, однак і вони забиті. У годину пік через брак автобусів неможливість виїхати з одного району до іншого, поскаржилася авторка.

Накачана туристами Аланія тріщить по швах

Втім, перевантаження торкнулося і міських комунікацій – мережі водопроводу та каналізації, електричних мереж, інтернету та ін.

«Перевантажені інтернет-мережі не здатні працювати без збоїв із подачею стабільного сигналу. Співробітники інтернет-провайдера Фібим.нет розповідають, що щодня в компанію тільки в одному Махмутларі (район Аланії) приходить близько 50 нових клієнтів. А мережі модернізують не часто. Ось і працює інтернет через раз — в одного нормально, в іншого в цей час відключається, потім навпаки», — повідомила експатка.

Перерахуємо інші комунально-побутові проблеми, що виникли у середземноморському містечку після російського вторгнення в Україніу

Тиск води у водопроводі «гуляє». «Очисні споруди не впораються. Містом часто пахне каналізацією. Велика проблема із запахами в районі аланійського автовокзалу… Каналізація в принципі прокладена не в усіх районах — наприклад, її немає в Демірташі, у північних частинах Оби і Тосмура, Тюрклері, Пайалларі, Авсалларі — підпорядкований муніципалітету ASAT як би повинен займатися цим питанням, але не займається», — поділилася блогер, додавши, що повсюдне будівництво лише додає проблем із комунікаціями. Усі держустанови, що особливо працюють з іноземцями, забиті чергами. «Подати на ВНЖ — квест тривалістю кілька місяців, а раніше вирішувалося за кілька тижнів, а то й днів», — порівняла експатка стан справ. Електрика пропадає за будь-якої грози. “Місто залишається без світла, дороги без регулювання світлофорами (а звідси пробки та аварії), люди змушені платити двічі – за електрику та дизель для генераторів”, – додала вона.

«Можливо, ви не знали, але у багатьох будинках Аланії електричні мережі прокладені таким чином, що навіть коли ви використовуєте енергію від генератора, ви все одно платите за цю спожиту електрику електрокомпанії + платите за дизель для генератора. Ми чули лише про один житловий комплекс у місті, де подача електрики від генератора йде по резервній мережі та охоплює лише частину електроточок у квартирах – відповідно і оплата йде лише за дизель. Колись ми намагалися прояснити це питання, але так і не отримали на нього зрозумілої відповіді ні від компанії, що управляє, ні від державного провайдера Akdeniz», — здивувалася автор.

Загалом багато хто розуміє, що сил у муніципалітету підтримувати чистоту в місті не вистачає, тому красиве середземноморське місто повільно, але впевнено заростає брудом, будівельним пилом та сміттям.