Ціни на готелі в Туреччині наступного літнього сезону можуть підскочити на 200%. Таку шокуючу інформацію надали експерти у турецьких ЗМІ. Втім, туристів вони заспокоїли — це лише одне з «полярних значень» у реакціях турецьких готельєрів на витрати, що зросли. Тобто є готелі, які справді підняли ціни на 100-200%, але є й ті, які не змінили їх загалом. Втім, середня температура по лікарні виглядає не дуже радісно для туристів — в середньому ціни збільшаться мінімум на 60-70%, зазначили турецькі експерти. Втім, йдеться про внутрішній туризм, європейські туроператори дають трохи іншу картину.

Причина зростання цін, яку назвали готельєри, очікувана — економічна криза і витрати, що серйозно зросли, через збільшення витрат на енергію, робочу силу і практично всі необхідні ресурси для роботи готелю. Як заявив Оя Нарін, президент Турецької асоціації інвесторів у туризм (TTYD), усі ці витрати неминуче позначаться на цінах на номери у 2023 році. «Для внутрішніх туристів у середньому зростання цін склало 60-70% у турецьких лірах. У верхньому сегменті ціни зростуть трохи вищими».

Як додав Улкай Атмаджа, президент Асоціації професійних менеджерів готелів, темпи зростання цін варіюються від установи до установи. Є готелі, які піднімають ціну на 200%, на 100%. З іншого боку, є й ті, хто не робить жодних підвищень», – наголосив він.

Економічна криза, зростання цін на все, що з’їло багато прибутку від завантаження 2022 року за рахунок рекордної інфляції. Все це спричинило підвищення контрактних цін на літо 2023 року в середньому на 30%. Однак поки що туристи мають шанси відправитися на відпочинок за цінами принаймні минулого року.