Тревел-блогер попередила туристів про нові схеми шахрайства в Туреччині

Тревел-блогер попередила туристів про найбільш поширені схеми шахрайства в Туреччині. Своїми спостереженнями вона поділилася у блозі.

Насамперед мандрівниця звернула увагу на випадки обману відпочиваючих під час оренди житла.

“Неодноразово чула про те, як люди знаходили квартири в оренду в соцмережах і зв’язувалися з господарями. Переводили їм передоплату, а через якийсь час з’ясовували, що жодної квартири не існує”, – розповіла блогерка.

До іншої схеми авторка віднесла випадки, коли господар квартири чи апартаментів попередньо погоджується здати квартиру на тривалий термін, від 6 до 12 місяців, за однією ціною, а за кілька днів до заселення підвищує вартість оренди.

За розповідю блогерки, є шахраї і у сфері оформлення посвідки на проживання. Місцеві мешканці, пропонуючи надати послугу “ВНЖ під ключ”, продають фальшиві страхові поліси.

“Запам’ятайте найголовніше: “допоміжник” ніяк не може вплинути на схвалення вашого запиту на ВНЖ. Що б він не казав, це рішення завжди залишається за міграційною службою. Якщо “допоможець” пропонує “купити адресу”, а жити в будь-якому іншому місці, у вас можуть виникнути проблеми. Якщо обман розкриється, вас можуть депортувати”, – нагадала блогер.