Стародавній замок у Туреччині через 17 років відчинив свої двері

У південно-східній провінції Туреччини Адіаман через 17 років відчинив свої двері для гостей стародавній замок Кахта, що відноситься до періоду Коммагени.

Побудований Коммагенським царством замок Кахта зачаровує відвідувачів своїми базаром, мечеттю, підземеллям та водними шляхами. Він був закритий для відвідувачів у 2005 році з міркувань безпеки. Реставраційні роботи у замку проводились у три етапи та нещодавно були завершені.

“Кахтинський замок пройшов довгий період реставрації. У рамках проекту “Відродження туристичного сектора в Адіамані” всередині замку було збудовано скляну терасу, а також завершено роботи з розмітки смуг безпеки пішохідних доріжок.

Замок Кахта – один з історичних замків, що найбільш добре збереглися в Туреччині. Його варто подивитися”, – сказав губернатор Адіамана Махмут Джухадар.

Він також підкреслив, що Адіаман – це прихований рай для туристів, оскільки місце має туристичний потенціал завдяки своїм різноманітним підземним та наземним ресурсам.

Директор музею Мехмет Алкан сказав, що замок має чудовий вигляд завдяки своїм бастіонам, внутрішній структурі палацу, молитовній кімнаті та в’язниці.

“Ми вжили всіх заходів безпеки і чекаємо тут місцевих та іноземних гостей”, – сказав Алкан.

Зазначимо, Коммагена – давньовірменське царство періоду еллінізму на території сучасних провінцій Туреччини Адіамана, Елязига, Кахраманмараша, Газіантепа та Малатьї. Його заснував у 163 році до нашої ери Птолемей із династії Ервандуні.