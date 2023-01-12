Стало відомо, як туристів обманюють у Туреччині

Туреччина залишається лідером у рейтингу найпопулярніших у українських туристів країн. Тут кожен може знайти відпочинок собі до вподоби. Хтось готовий годинами вивчати старовинні палаци та парки, а комусь приємніше провести дні та години у знаменитих турецьких готелях на узбережжі. Однак відпустка і тих, і інших може бути зіпсована. Які хитрощі використовують турки, розповість “DIP“.

Нерідко туристів ошукують організатори екскурсій. Наприклад, коли ви бачите пропозицію бюджетнішу, ніж у середньому по ринку, краще насторожитися. А якщо ні, то вже в поїздці може з’ясуватися, що потрібно за щось доплатити.

Ще один прийом — недобросовісні організатори поїздок “перехоплюють” туристів у колег у точці збору групи і везуть людей не за тим маршрутом або в місця гірші, ніж передбачалося в програмі туру. Тому сідайте в автобус тільки до того гіда, який знає ваші ім’я та прізвище, які ви вказали під час бронювання.

Бачите магазин, у якому відсутня ціна товару? Найімовірніше, вартість покупки залежатиме від продавця. І іноземцям ціну нерідко заламують більше, ніж місцевим. Те саме правило діє і на ринку.

Деякі турецькі чоловіки активно шукають знайомства з іноземками. По-перше, без жінки в компанії їх можуть не пустити в клуб. По-друге, нерідко дівчину звуть у ресторан, а після вечері “мачо” йде, залишаючи пасію оплачувати гігантський рахунок.

До речі про відвідування кафе та ресторанів. Якщо не хочете переплачувати, запам’ятовуйте, що замовляєте. Коли ви принесете страву, обов’язково перепитайте, що це. І уважно вивчайте рахунок. Іноді в особливо жвавих ресторанах та барах у ньому помилково офіціанта може виявитися те, що ви й не замовляли зовсім.

У Туреччині безліч санаторіїв та термальних комплексів. Але й тут варто бути пильним. Нерідко шахраї видаються лікарями та намагаються “розвести” відвідувачів на додаткові процедури за підвищеним прайсом. Якщо вам дійсно хочеться отримати масаж або інші послуги спа-центру, замовляйте та оплачуйте їх тільки в касі центру.

Особливо зухвалі турки переслідують туристів на пляжі і вимагають платню за перебування біля води. Проте практично по всій береговій лінії Туреччини пляжі безкоштовні. Якщо ви відпочиваєте на власному рушнику, не використовуючи місцеві лежаки та парасольки, то платити тим більше не потрібно.

Ще одне популярне “розлучення” влаштовують чистильники взуття. Наприклад, проходячи повз вас один такий професіонал ніби випадково кидає щітку або крем. Ви кличете його, щоб повернути втрату. Турок розсипається в подяках і починає чистити черевики. Ви збентежено приймаєте послугу “в дарунок”, а після цього чистильник вимагає плату. Якщо жертва обману намагається ретируватися, шахрай починає привертати увагу оточуючих. Багато хто в цей момент губиться і віддає чистильнику гроші.