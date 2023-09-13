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ТуреччинаТуризм

Російських туристів у Туреччині замінили: названо нових бажаних гостей

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Російських туристів у Туреччині замінили: названо нових бажаних гостей

На атракціонах Анталії російських туристів у Туреччині замінили: названо нових бажаних гостей, які витрачають найбільше грошей. Як заявив турецькому виданню Turizm Guncel Хайдар Гюмрукчу, генеральний директор Olympos Teleferik — найдовшої канатної дороги в Анталії, польські та британські відпочиваючі заповнили прогалину, залишену втратою з боку російських туристів.

“Російські туристи не витратили очікувану суму через падіння курсу рубля”, – заявив він. Також Гюмрукчу представив статистику — що цього року 175 тисяч людей досягли вершини за допомогою Olympos Teleferik і так пояснив із приводу заміни росіян.

«Інші ринки заповнюють прогалину від російського ринку. Наприклад, почали масово приїжджати поляки та британці, а також гості зі Східної Європи. Через економічну ситуацію в Росії, тобто положення рубля, росіяни, які приїжджають, не витрачають багато грошей, вони сидять у готелях і не виходять, і ми це теж відчуваємо. І навіть ті, які до нас приходять, не витрачають бажаної суми на їжу, напої та інші розваги», – додав він.

Зазначимо, що канатна дорога Олімпос на вершину Тахтали є символом Кемера. Це найдовша канатна дорога в Європі та друга за довжиною у світі. Поїздка на канатній дорозі між нижньою станцією та вершиною гори Тахтали займає близько 12 хвилин. У дорозі туристи мають можливість побачити краєвиди на Фаселіс та стародавнє місто Олімпос, а також Анталію та Кемер.

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