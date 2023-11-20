Всі розділи
ГоловнаLifeStyleРосійських туристів у Туреччині спіймали з мішками вкраденого готельного приладдя та їжі
LifeStyleТуреччинаТуризм

Російських туристів у Туреччині спіймали з мішками вкраденого готельного приладдя та їжі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Російських туристів у Туреччині взяли з тюками «готельного добра» та звинуватили у обкраданні 5-зіркового готелю

Російську сім’ю, яка відпочивала у відомому 5-зірковому готелі «все включено» на півдні Туреччини, персонал готелью звинуватив у крадіжці речей. Туристів взяли з тюками «готельного добра» під час оформлення виїзду.

Інцидент стався у курортній Аланії, уточнило турецьке видання Gun Haber. Російську родину мандрівників співробітники готелю звинуватили у крадіжці та перевірили їхній багаж під час оформлення виїзду.

Під час огляду валіз, яку турки супроводжували відеодокументацією, було виявлено близько десяти кілограмів готельної продукції: шампунь, мило, тканинні капці, джеми, мед та зефір, спиртне. Повідомлялося, що кмітливі туристи переливали алкоголь у ПЕТ-пляшки.

Адміністрація готелю конфіскувала речі і не скаржилася на клієнтів, щоб не псувати свою репутацію. При цьому не уточнювалося, де саме сталася НП, так само як і те, як персонал готелю розпізнав незаконні дії мандрівників: не дорахувався речей під час перевірки номера, скористався системою відеоспостереження або просто помітив незвичайну поведінку туристів та їхні величезні сумки. Також можливо, що інші гості чи персонал готелю дали наведення на підозрілу діяльність відпочиваючих.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Переплутала коми: туристка в Лондоні замовила “недорогий” коктейль у барі та отримала рахунок на 2300 доларів

LifeStyle
Туристка замовила в барі свого готелю коктейль, не уточнивши...

Мавпи роздерли дитину в індійському селі

Індія
В індійському селі Салки зграя мавп роздерла 10-річного хлопчика....

В Японії стюардеса обікрала магазин і покусала охоронця

Сінгапур
Бортпровідницю Singapore Airlines (SIA) заарештовано в Японії за звинуваченням...

Турист заплатив за поїздку 1000 євро, здивувавши таксиста в Таїланді

Таїланд
Турист, який поспішав на рейс, віддав таксисту дві банкноти...

Стюардеса обікрала магазин і напала на охоронця у Японії

Туризм
Стюардеса авіакомпанії Singapore Airlines вкусила охоронця, який намагався зупинити...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму