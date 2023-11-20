Російських туристів у Туреччині спіймали з мішками вкраденого готельного приладдя та їжі

Російську сім’ю, яка відпочивала у відомому 5-зірковому готелі «все включено» на півдні Туреччини, персонал готелью звинуватив у крадіжці речей. Туристів взяли з тюками «готельного добра» під час оформлення виїзду.

Інцидент стався у курортній Аланії, уточнило турецьке видання Gun Haber. Російську родину мандрівників співробітники готелю звинуватили у крадіжці та перевірили їхній багаж під час оформлення виїзду.

Під час огляду валіз, яку турки супроводжували відеодокументацією, було виявлено близько десяти кілограмів готельної продукції: шампунь, мило, тканинні капці, джеми, мед та зефір, спиртне. Повідомлялося, що кмітливі туристи переливали алкоголь у ПЕТ-пляшки.

Адміністрація готелю конфіскувала речі і не скаржилася на клієнтів, щоб не псувати свою репутацію. При цьому не уточнювалося, де саме сталася НП, так само як і те, як персонал готелю розпізнав незаконні дії мандрівників: не дорахувався речей під час перевірки номера, скористався системою відеоспостереження або просто помітив незвичайну поведінку туристів та їхні величезні сумки. Також можливо, що інші гості чи персонал готелю дали наведення на підозрілу діяльність відпочиваючих.