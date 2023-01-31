Росіяни їм не потрібні: російські туристи в Туреччині скаржаться на жорстку дискримінацію під час заселення в готель

Російські масово скаржаться на нібито дискримінацію щодо них, причому, і у фінансовому плані теж – яка почалася в готелях Туреччини. Таку “несподівану” звістку озвучила у своєму блозі росіянка, яка проживає в Туреччині. Йшлося про п’ятизірковий готель Side Crown Palace 5* у Сіді: за її словами, готель в основному «спеціалізується» на німецьких пенсіонерах, які зимують на морі, що ж стосується росіян — то їх там не чекають і навіть грубо «відшивають», і це навіть незважаючи на рекламу цього готелю в російських пошукових системах. З російських туристів, що приїхали в готелі, без зазріння совісті зажадали доплатити зайві 80 євро, заявивши, що вказана готелем низька ціна зовсім не для росіян, і взагалі «поводилися по-хамськи, просто сказавши, доплачуйте або їдьте, ви нам тут особливо не потрібні» – обурюється туристка з РФ.

Готель, за словами туристки, вони «знайшли за дуже вигідною ціною». «Одна ніч і два повноцінні дні на нашу сім’ю з двох дорослих та дитини коштують лише 3000 рублів! (1500 грн.) Уявляєте так? Це як двічі поїсти у ресторані. А тут тобі «все включено», сауна, хамам і таке інше. Та ще й відгуки про готель хороші були», – пише росіянка. При цьому самі вони з донькою мали заїхати в готель на добу пізніше, а тестували готель її друзі, які «поїхали на розвідку», чи все там нормально за таку ціну, «раптом там тільки картоплею фрі годують і ні хамам, ні сауна не працюють». З їжею все виявилося «краще, ніж можна було уявити», нарвалися «розвідники» на інше.

«Як виявилося, це один із тих готелів у Туреччині, куди європейські пенсіонери приїхали зимувати. За такою ціною це для них справді вигідно. Практично на 100% готель заселений німцями, а весь персонал там розмовляє двома мовами: турецькою та німецькою. Коли друзі прийшли на ресепшен заселятися, їм сказали, що та ціна, за якою вони забронювали готель – це ціна «не для російських, а для німецьких туристів»! І відразу попросили доплатити 80 євро», – заявила обурена росіянка. При цьому за її словами, жодні аргументи взагалі не приймали, «поводилися по-хамськи і «просто сказали, доплачуйте або їдьте, ви нам тут особливо не потрібні», причому, як запевняє вона, вона ще й пом’якшує вирази.

У коментарях, втім, думки розділилися — прийшли до них і згодні з туристкою та скаржники на російські готелі. Частина з них також припустила, що національність туристів тут ні до чого — вся справа в проблемах між готелем та сервісом бронювання, з якими коментатори також потрапляли на доплати.