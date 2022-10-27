Рекорди та неймовірні очікування: в Анталії розповіли про майбутній туристичний сезон

Жовтень може стати “найжвавішим” місяцем на турецькому курорті Анталія, а як запевняють готельєри, кількість туристів, які прибули на курорт з початку січня по середину жовтня, вже перевищила 12 млн осіб. Цей рекордний результат дозволяє турецьким експертам будувати прогнози на майбутнє, сповнені оптимізму та неймовірних цифр — аж до того, що у найближчі п’ять років Туреччина може прийняти до 100 млн. туристів. Однак про зростання цін готелі також не забувають повідомити…

«Турецький туристичний сектор відновився за короткий час після кризи і розпочав активний поступ за підтримки громадськості», – так свій прогноз відкривають турецькі туристичні ЗМІ. При цьому оптимістичний прогноз звучить як на найближчі переспективи, так і на період подальшого розвитку. Очікується, що туристичний сезон літа 2022 року триватиме до кінця листопада, а на зиму в готелі також оптимістичні очікування. При цьому кількість туристів, які прибули до Анталії в період з 1 січня до 16 жовтня, вже перевищила 12 мільйонів осіб.

За прогнозами, які озвучив Корхан Альшан, генеральний директор люксової мережі готелів Nirvana Hotels, що входить до Kilit Group, загалом до Анталії приїде 12-14 мільйонів туристів. «Якщо туристичний сезон триватиме в такому ж темпі, жовтень стане найжвавішим місяцем за весь час, і це дуже добрий період з погляду доходів та обороту. Ми можемо наздогнати показники 2019 року, який є найкращим роком за весь час історії турецького туризму як до прибутку, так і за кількістю туристів. Дохід від туристів на душу населення, який становив раніше 650 доларів, зараз досяг 850-870 доларів», – такі подробиці розповів готельєр.

Більш довгостроковий прогноз у нього також оптимістичний: якщо не трапиться жодних нових криз, то 2023 року турецький туризм зросте не менш ніж на 30%, тобто до Анталії можуть приїхати 17,5 мільйона туристів, і можна встановити новий рекорд. Головним питанням, за його оцінками, залишиться авіаперевезення. Але якщо все буде добре – за найближчі 5-10 років Туреччина цілком може прийняти до 100 млн туристів – і пристойно на цьому заробити, за умови, що 90% іноземної валюти залишається всередині країни.

З тим, що турецький туристичний сектор переживає дуже хороший період, незважаючи на всі кризи, погодився і Улкай Атмаджа, президент Асоціації професійних менеджерів готелів (POYD). «Незважаючи на кінець жовтня, європейський та російський ринки працюють дуже добре. У наших готелях висока заповнюваність. Зимовий туристичний сезон також непоганий. Ми також сподіваємось на зимовий період», – заявив він. У зимовий період готелі в основному розраховують на конгрес-туризм та спортивні заходи. Він також повідомив про завершення контрактингу на 2023 рік та старт онлайн-продажів. «Якщо ми добре переживемо зиму, здається, 2023 буде ще краще», – додав експерт.

Оптимістичні оцінки озвучив і Дінчер Сарикая, президент Асоціації операторів туристичних готелів Кемера (KETOB). «Бронювання триває до 15 листопада, через погодні умови туристичний сезон продовжено. Готелі, які мали закритися в жовтні, хочуть залишатися відкритими до листопада», — розповів він. Він також висловив сподівання на 2023 рік, додавши, однак, що підвищення цін як мінімум на 15-20% неминуче — це необхідно, щоб покрити витрати та витрати.