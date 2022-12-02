Приховані камери в готелях Туреччини: Камери в номерах та для чого вони потрібні

Анталья, один із найбільш популярних напрямів відпочинку серед туристів. Незважаючи на зростаючу популярність, все більший занепокоєння серед туристів викликає безліч камер відеоспостереження в турецьких готелях. Звичайно не всі туристи переживають з цього приводу, але тим не менш, деякі все ж таки незадоволені перспективою того, що їхній відпочинок може потрапити на інтернет, з позначкою 18+. І дійсно, відеокамери в турецьких готелях встановлені всюди, їх можна зустріти на ресепшені, їдальнях, біля басейну і навіть у номерах.

Останні і викликають у туристів особливе обурення. Однак не варто сильно переживати, збирання провокаційної інформації про своїх постояльців не є метою камер відеоспостереження в готелях Туреччини. Насправді таким чином готелі намагаються захиститися від несумлінних туристів і на те є свої причини.

Після низки судових розглядів стало очевидним, що подібні заходи цілком виправдані. Відпочиваючі, з раннього ранку і до пізньої ночі, під впливом магічного — «все включено» влаштовують набіги на бар, після чого їхня поведінка стає вкрай не безпечною, як по відношенню до себе та інших відпочиваючих, так і по відношенню до майна готелю.

Деякі з несумлінних постояльців, після повернення на батьківщину, намагаються компенсувати частину коштів витрачених на подорож через суд, звинувачуючи готелі у зіпсованому відпочинку.

Британських туристів оштрафували, за позов до готелю, врятували камери

Один із таких випадків стався із жителями Великобританії. Повернувшись додому, молода пара з Англії попрямувала із заявою до суду, щоб стягнути з готелю, в якому вони відпочивали, витрачені гроші. У суді вони заявили, що їжа, якою їх годували була низької якості, як наслідок, весь відпочинок вони пролежали в номері з отруєнням шлунка. Суд почав розбиратися в події, очікуючи відповідь на позовну заяву від готелю.

Керівництву готелю довелося надати відеозаписи з камер спостереження, на яких було знято відпочинок молодої пари. На записі було чітко видно, яким чином відбувалася відпустка туристів, які звинувачують готель. Щодня подані королеви Великобританії відвідували місцеву їдальню, в основному фотографуючи їжу, при цьому вони були життєрадісні і виглядали цілком ситими та здоровими. Суд ухвалив рішення виправдати готель, а за спробу обманним шляхом відсудити витрачені кошти на готель, молоду пару оштрафували на 80 тисяч доларів.

З приводу камер у номерах, туристам не варто переживати, принаймні великі готелі не ризикуватимуть своєю репутацією, вторгаючись в особисте життя постояльців.