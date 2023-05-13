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ТаїландТуреччина

Погрожує в’язниця: турист торкнувся риби в морі, викликавши гнів влади Таїланду

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Погрожує в'язниця: турист торкнувся риби в морі, викликавши гнів влади Таїланду

Пірнаючи з аквалангом біля острова Пханган на півдні Таїланду, угорський турист доторкнувся риби-голки і показав ролик на YouTube. Місцева поліція визнала це порушенням закону і викликала мандрівника в дільницю, передає The Thaiger.

Інцидент стався у провінції Сураттхані на півдні Таїланду. Світова громадськість дізналася про те, що сталося завдяки ролику на YouTube-каналі Paradise Films by Attila Ott. На кадрах ролика, який незабаром після резонансу у ЗМІ було видалено, видно, як пірнальник торкається риби-голки рукою.

“Дотик до декоративних риб або володіння ними без дозволу є кримінальним злочином”, – сказав заступник генерального директора Департаменту морських та прибережних ресурсів (DMCR) Апічай Екванакуль.

Заяву на туриста до поліції написав директор Центру збереження морських ресурсів Сураттхані Чонтичан Фоптаптим. Громадянину Угорщини звинуватили і викликали до суду.

Зазначається, що Атіллу Отта вже звинувачували в “лові або зберіганні декоративної риби в зоні, що екологічно охороняється” 1 вересня 2020 року. Чоловіка притягнули до відповідальності та депортували з королівства. Турист подав апеляцію з проханням повернутися, щоб подбати про свого літнього родича, який живе на острові. З огляду на обставини, апеляцію задовольнили.

Яке покарання чекає на чоловіка за повторне порушення у разі визнання його винним, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що йдеться про позбавлення волі.

“Дайвери, будь ласка, дотримуйтесь наших законів: не чіпайте, а дивіться. Не забирайте нічого, окрім фотографій та спогадів. Допоможіть і підтримайте екосистему Таїланду”, – дав пораду іншим відпочиваючим Екванакуль.

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