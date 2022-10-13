Туреччина запровадить податок на проживання з туристів

Як пише видання Turizm Guncel, у Туреччині з 1 січня 2023 року запровадять обов’язковий «податок на проживання» — збір у розмірі 2% з усіх послуг, включаючи проживання, що реалізуються на території готелів, курортних комплексів, апарт-готелів, гостьових будинків та інших об’єктів розміщення.

Поки що точних даних про те, як цей податок стягуватиметься з туристів, немає. Зокрема, неясно, як його платитимуть організовані туристи, які прибувають у рамках пакетних турів. Ймовірно, для них він буде включений до загальної вартості путівки.

Нагадаємо, Туреччина вирішила запровадити цей податок у 2019 році, проте набрання відповідного закону чинності відкладалося кілька разів, у тому числі через пандемію коронавірусу та загальний спад у турсфері. Проте нинішнього року туризм у Туреччині продемонстрував найкращі темпи відновлення у Середземноморському регіоні, що стало приводом для запровадження нових зборів із туристів.