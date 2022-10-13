Всі розділи
ГоловнаТуреччинаТуреччина запровадить податок на проживання з туристів
ТуреччинаТуризм

Туреччина запровадить податок на проживання з туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туреччина запровадить податок на проживання з туристів

Як пише видання Turizm Guncel, у Туреччині з 1 січня 2023 року запровадять обов’язковий «податок на проживання» — збір у розмірі 2% з усіх послуг, включаючи проживання, що реалізуються на території готелів, курортних комплексів, апарт-готелів, гостьових будинків та інших об’єктів розміщення.

Поки що точних даних про те, як цей податок стягуватиметься з туристів, немає. Зокрема, неясно, як його платитимуть організовані туристи, які прибувають у рамках пакетних турів. Ймовірно, для них він буде включений до загальної вартості путівки.

Нагадаємо, Туреччина вирішила запровадити цей податок у 2019 році, проте набрання відповідного закону чинності відкладалося кілька разів, у тому числі через пандемію коронавірусу та загальний спад у турсфері. Проте нинішнього року туризм у Туреччині продемонстрував найкращі темпи відновлення у Середземноморському регіоні, що стало приводом для запровадження нових зборів із туристів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'якурйоз

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму