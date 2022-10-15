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НерухомістьТуреччинаТуризм

Кількість квартир, проданих росіянам у Туреччині, зросла втричі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Кількість квартир, проданих росіянам у Туреччині, зросла втричі

Інвестиції російських громадян у житловий сектор Туреччини зросли на 199 відсотків до 9311 будинків у січні-вересні порівняно з роком раніше. За даними Турецького статистичного інституту, що їх наводить Анатолійське агентство новин.

Продажі будинків іноземцям по всій країні за перші дев’ять місяців цього року зросли на 32,5 відсотка в порівнянні з минулим роком і склали 49 644. Найбільша кількість проданих будинків була продана у Стамбулі – 19 594.

Приблизно 40 зі 100 об’єктів житлової нерухомості, придбаних іноземцями в Туреччині, перебували у Стамбулі.

За Стамбулом слідують Анталья – 14656, Мерсін – 2596, Анкара – 2295, Бурса – 1532, Ялова – 1375, Сакар’я – 1054.

Ізмір, Самсун і Трабзон також увійшли до першої десятки.

Основним фактором, що сприяє зростанню інвестицій у нерухомість Туреччини, є війна між Росією та Україною.

Значне зростання кількості будинків, придбаних росіянами та українцями в Туреччині, спостерігалося у березні.

За той же період попереднього року росіяни придбали в Туреччині 3115 будинків.

Кількість будинків, куплених українцями, збільшилася на 125 відсотків до 1775, додає БТА.

У січні-вересні громадяни Ірану придбали в Туреччині 6 540 об’єктів житлової нерухомості, громадяни Іраку – 5 255, громадяни Німеччини – 2 058, громадяни Казахстану – 2 045, громадяни Афганістану – 1 487, громадяни Кувейту – 1 314, громадяни , громадяни США – 1 032.

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