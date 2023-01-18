Експерти розповіли золоте правило покупок на Гранд Базарі у Стамбулі

Гранд Базар – історичний торговий центр Стамбула – після реставрації у 2022 році відвідали 39 766 801 особу.

На території цієї гігантської споруди, в її лабіринтах, розташувалися тисячі магазинів, які торгують усіма видами товарів від текстилю до антикваріату. Гранд Базар упродовж століть був головним місцем для шопінгу. Цей критий комплекс, що нагадує невелике місто з тисячами співробітників та покупців, почав приймати відвідувачів після глобального оновлення минулого року. Число відвідувачів Гранд Базара зросло майже на 56% з 25,5 мільйонів у 2021 році до приблизно 40 мільйонів у 2022 році. Таким чином, минулого року Гранд Базар відвідувало в середньому 100 000 осіб на день.

Розташований між Нуруосманія, Мерканом та Беязитом у Стамбулі, Гранд Базар веде свою історію із середини XV століття. В епоху Османської імперії, такі споруди, як базари, будувалися поруч із релігійними та іншими соціальними та благодійними об’єктами. Фундамент Великого базару, однієї з найважливіших пам’яток Стамбула, був закладений в 1461 султаном Мехметом, щоб приносити дохід собору Святої Софії. Гранд Базар став згодом найважливішим торговим центром регіону та важливим фінансовим центром, де продаються коштовності та дорогоцінні метали з усього світу.

Гранд Базар, визнаний не лише найстарішим, а й найбільшим торговим центром у світі, після низки пожеж та землетрусів зазнав кількох реконструкцій, виконаних відомими архітекторами, зокрема Саркісом Баляном. Історично і культурно важливий Капаличарші (Гранд базар по-турецьки) займає чільне місце в літературі, подорожах та мистецтві і продовжує привертати увагу як один із найбільш відвідуваних історичних базарів у світі.

На Гранд Базарі можна знайти безліч товарів – від килимів до сумок, від текстильних виробів до золотих і срібних прикрас, від антикваріату до плитки. Гранд-Базар відкритий з 08:30 до 19:30 влітку та з 08:30 до 19:00 взимку.

Відвідування Гранд Базару – це можливість вдихнути історичне повітря Стамбула і поспостерігати за його економічною динамікою, а може навіть познайомитися з усім Стамбулом через базар. Пошук ідеального подарунку, швидше за все, приведе до захоплюючої прогулянки по звивистих вуличках і переходах, де по дорозі зустрінуться численні кафе та ресторани, і різні магазини.

Під час візиту на Гранд Базар ніколи не забувайте золоте правило покупок: «Торгуйтеся щоразу, торгуйтеся із задоволенням»!