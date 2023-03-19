Бронювання Туреччини російськими туристами обвалилося

Відразу кілька «негативних подій» далися взнаки на бронюванні Туреччини російськими туристами. Як повідомляє турецьке видання Turizm Guncel, гендиректор TimeServices Global Сезгін Озер заявив, що останні події «уповільнили потік замовлень» на російському ринку. Тому, що бронювання впало, знайшовся цілий букет причин — від пережитого Туреччиною землетрусу до недавніх «санкційних» заяв.

Першою причиною Озер назвав землетрус, який Туреччина пережила 6 лютого. Туристи все ще налякані, і це стосується не тільки росіян. Другий негативний фактор — як завжди, ціни — зростання курсу валют у Росії та 30-40% підвищення цін на готелі в Туреччині в умовах зростання витрат «створили враження, що Туреччина є дуже дорогою», заявив турецький експерт.

Третя причина – політична. По-перше, у травні вибори в самій Туреччині, по-друге, туристів насторожують останні санкційні рішення у зв’язку з обслуговуванням літаків — туристи хочуть ясності в питаннях перевезення.

Нагадаємо, кінець поточного тижня за традицією був відзначений тривожною для російських туристів новиною: згідно з заявою турецького видання Airporthaber, у Туреччині «припинено надання різних послуг літакам, зробленим у США та під російсько-білоруським контролем». Експерти заявили, що рішення ухвалене згідно з рішенням Міністерства митниці та торгівлі, причому на пряму вимогу з боку Штатів, точніше, у зв’язку з листом Управління промисловості та безпеки про експортну практику Міністерства торгівлі США. І хоча з’ясувалося, що йдеться приблизно про 30 бортів, турринок насторожується. Подробиці читайте за цим посиланням.

У Туреччині, як заявив Озер теж сподіваються на якнайшвидше прояснення всіх обставин — і повернення російських туристів. «Ми сподіваємося, що найближчими днями кількість бронювань покращиться», – заявив турецький експерт.