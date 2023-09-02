Як виглядає найстрашніший мотель у США

Батько і син вирушили в “найстрашніший мотель США”, що знаходиться в штаті Невада, і показали, як виглядає їхній номер. Варто зауважити, що це місце точно не підійде для тих, хто боїться клоунів.

Відразу при вході в мотель “Клоун” на відвідувачів накочує почуття тривожності, і це не дивно: тут представлено понад 3000 клоунів усіх форм та розмірів, які господарю готелю надсилають з усього світу.

Ще одним моторошним відкриттям стало те, що з мотелю відкривається вид на цвинтар, де 300 людей було поховано під нахиленими хрестами та бляшаними вивісками. Деякі з похованих там померли від загадкової чуми 1902 року, а 14 з них були шахтарями, які загинули внаслідок пожежі 1911 року.

Автори відео зареєструвалися в кімнаті під номером 210. Люкс вартістю 130 доларів був створений на зразок фільму жахів 1978 року “Хелловін” із фрескою на стіні, що зображує серійного вбивцю Майкла Майєрса. Поряд з нею в кімнаті можна побачити картину із зображенням двох клоунів із демонічними очима та гострими як бритва зубами. Інші тематичні номери в мотелі зроблені за мотивами хорор-картин “Воно”, “Екзорцист” та “П’ятниця, 13-те”.

“Моїм першим враженням було те, що це буде дуже дивне місце для нічлігу”, – сказав автор ролика, оглянувши свою кімнату.

Наступного дня постояльці покинули готель із наклейками “Я вижив у мотелі клоунів” як сувеніри. Незважаючи на те, що готель позиціонує себе як “найстрашніший”, герої не знайшли його таким, що вже лякає. Вони охарактеризували мотель як “кумедне місце, яке варто подивитися”.

На сьогоднішній день відео було переглянуто понад 26 000 разів. Багато глядачів подякували автору за те, що він поділився своїм досвідом проживання у незвичайному мотелі.

“Відмінний огляд. Коли я був маленьким, для мене не було нічого страшнішого за клоунів. І я все ще відчуваю те ж саме”, “Це виглядає дуже весело і таке інше, але я напевно не міг би там залишатися, тому що я безперечно вірю у привиди”, – пишуть користувачі у коментарях до відео.