Як виглядає і скільки коштує найдорожча квартира у світі (Відео)

Триповерховий пентхаус Central Park Tower у США, розташований у самому центрі Нью-Йорка, є найвищою приватною резиденцією у світі із запитуваною ціною 250 мільйонів доларів. Всередині розкішних апартаментів – 7 спалень, 8 ванних кімнат та неймовірні 1630 квадратних метрів внутрішнього простору.

Американському Youtube-блогеру Enes Yilmazer вдалося потрапити до найдорожчого житлового приміщення у світі та викласти на загальний огляд ролик-екскурсію ексклюзивним пентхаусом.

Пентхаус на 129-му поверсі найвищої житлової вежі на планеті Central Park Tower має також найвищу у світі відкриту терасу на 133 квадратні метри. Імператорські кімнати, приватний бальний зал, скляні навісні стіни, панорамні вікна з оглядом на весь мегаполіс та високі стелі заввишки 9 метрів – і це ще не все, що є в цьому приміщенні”, – так описує свій досвід перебування в пентхаусі відеоблогер.

Це найдорожча квартира на планеті, яка виставлена на продаж: ціна лота становить 250 мільйонів доларів.

“У цій квартирі час тече зовсім інакше. Такого я не відчував більше ніде у світі”, – каже на відео відвідувач.

З найвищого пентхауса у світі відкривається просто незрівнянний вигляд.

“Просто неймовірно. Звідси видно весь парк цілком. Озеро в Центральному парку здається таким крихітним. Мабуть, вся справа у висоті 432 метри над Нью-Йорком – ось чому тут так гарно”, – продовжує відеоекскурсію автор.

Блогер був просто в захваті від захоплюючого виду з панорамних вікон із 360-градусним оглядом на місто.

“Весь Нью-Йорк як на долоні. Тут почуваєшся відірваним від земного життя, чи що. Спостерігаєш звідси за нею зверху”, – каже він.

Автор відео зазначає, що планування кімнат завжди можна змінити під переваги нових мешканців:

“Можна знести всі стіни, всі коридори, змінити конфігурацію простору і зробити його під себе. Я говорю так, тому що у мене є відчуття, що майбутній власник захоче привнести до пентхауса свій індивідуальний стиль, і для цього він чудово підійде”, – робить виведення відеоблогер.

Він додав, що для нього це неймовірна честь – отримати можливість провести тур цим пентхаусом і поділитися оглядом з глядачами.

“Можливість просто милуватися ним – це окреме враження. Я думаю, хто б не купив цю квартиру, він стане власником справжнього шедевра архітектури. Більше такого пентхауса не буде ні в кого”, – робить висновок автор відеоекскурсії.