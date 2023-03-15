Вона відкусила руку: Зебра атакувала туриста та поліцейських у США

Шокуюча подія сталася в США: до служби екстреної допомоги звернувся 72-річний Рональд Кліфтон і заявив, що на нього напала зебра, повідомляє New York Post.

За інформацією джерела, чоловік у діалозі з диспетчером просив негайно надіслати допомогу.

“Мені здається, вона відірвала мені руку… Надішліть гелікоптер”, – наводять ЗМІ слова Кліфтона після інциденту в окрузі Пікавей, штат Огайо.

На додаток до розповіді, ресурс додає відео: на місце події приїхали помічники місцевого шерифа і спробували допомогти туристові, який лежав на землі.

Коли один із них намагався припаркувати свій автомобіль між Кліфтоном та зеброю, великий самець кинувся на бік водія. Єдине, що могло утихомирити ворожого звіра, — сирена та повітряний гудок.

“На ролику видно, як співробітник поліції кинувся рятувати Кліфтона, чия рука була закривавлена нижче за ліктя. Звір мало не відірвав руку чоловіка. Один із помічників наклав джгут і довів потерпілого до машини швидкої допомоги, поки інший заступник стежив за ворожою зеброю.

Робітник території запропонував поліцейським приспати зебру, а члени родини Кліфтона попередили, що повертатися спиною до зебри категорично не можна. Судячи з шокуючих кадрів із натільної камери одного із співробітників ділянки, зебра почала агресивно йти у бік поліцейського. Це зрозуміло: єдиний самець у стаді захищав самок”, – доповнює видання.

Джерело додає, що поліцейські пристрелили зебру після того, як вона продовжила свою агресивну поведінку.