Влада США оштрафувала авіакомпанію на мільйон доларів за проліт над Іраком

Міністерство транспорту США (DOT) оштрафувало британську авіакомпанію Virgin Atlantic на 1,05 мільйона доларів після того, як було встановлено, що перевізник неодноразово здійснював польоти над Іраком з порушенням повідомлення для повітряних місій (NOTAM), в якому повітряний простір Іраку позначався як закритий.

Мінтранс США повідомив, що розслідування, проведене його Управлінням захисту прав споживачів, показало, що Virgin Atlantic кілька разів пролітала через повітряний простір Іраку в період з 16 вересня 2020 року по 16 вересня 2021 року.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації (FAA) на той момент забороняло американським авіакомпаніям здійснювати польоти в повітряному просторі Іраку через побоювання, що комерційні авіалайнери можуть бути збиті ракетами класу «земля-повітря».

Хоча Virgin Atlantic не є зареєстрованою у США авіакомпанією, рейси, про які йдеться, виконувались під номерами американської Delta Air Lines у рамках угоди про спільне використання кодів між двома авіакомпаніями.

Оскільки на літаках був номер рейсу авіакомпанії, зареєстрованої в США, вони повинні були дотримуватися тих же обмежень повітряного простору, що й американські авіакомпанії.

Virgin Atlantic заявляє, що їй стало відомо про порушення федеральних авіаційних правил лише 15 вересня 2021 року і вона негайно припинила польоти над Іраком на своїх код-шерингових рейсах.

Британський перевізник з базою у Кроулі — місті в графстві Західний Сусекс Південно-Східної Англії — виконує кілька рейсів, залітаючи в повітряний простір Іраку, зокрема в Делі та Мумбаї.

“Щойно DOT проінформувала нас про проблему невідповідності вимогам, наші маршрути польотів із загальним кодом були негайно скориговані”, – запевнив представник Virgin Atlantic. «Ми ще раз ретельно переглянули та посилили наші системи та процеси. Безпека наших літаків, клієнтів та екіпажів ніколи і в жодному разі не ставилася під загрозу і залишається нашим найвищим пріоритетом».

У той час, коли авіаційна влада США забороняла польоти над Іраком, багато інших країн або вже зняли всі обмеження, або забороняли лише польоти на меншій висоті. У тому числі й Міністерство транспорту Великобританії зняло повну заборону на польоти над Іраком, тому Virgin Atlantic спокійно будувала маршрути над його територією у 2020–2021 роках.

У жовтні 2020 року DOT оштрафувала Emirates на 400 000 доларів після того, як було встановлено, що авіакомпанія пролітала над забороненими районами повітряного простору Ірану протягом 19 днів у липні 2019 року.

На той час Emirates уклала код-шерингову угоду з американським перевізником JetBlue.

Станом на сьогодні FAA зняло більшість обмежень на польоти в Іраку, а от у повітряному просторі Ірану зберігається майже повна заборона на польоти. Ця заборона, швидше за все, обмежить кількість спільних рейсів Emirates та її нового партнера United Airlines через те, що дубайська авіакомпанія широко використовує повітряний простір Ірану та не має там жодних проблем.

Спільне використання кодів — один із найпоширеніших типів ділових угод між авіакомпаніями. Воно дозволяє авіакомпанії продавати “партнерські” рейси, які вони фактично не виконують. Це, своєю чергою, дозволяє перевізникам пропонувати ширший вибір перельотів у межах комбінованого квитка.