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СШАТуризм

Величезний алігатор вийшов із моря на пляж, посіявши жах серед туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Величезний алігатор вийшов із моря на пляж, посіявши жах серед туристів

На пляжі острова Дофін в американському штаті Алабама величезний алігатор вийшов з моря і пустував у хвилях, посіявши жах серед туристів. Один із них сфотографував рептилію на телефон і опублікував знімки в соціальних мережах, пише видання Mirror.

Американець Метт Харвілл знаходився на пляжі острова Дофін, коли там з’явився величезний алігатор. «Це був прекрасний день, і ми з дівчиною просто проводили час на пляжі, коли хтось поряд сказав про алігатор. Ми спустилися, щоб краще його розглянути і зробити кілька знімків. Не кожного дня щось подібне трапляється. Ми бачимо алігаторів у Собачій річці та Пташиному заповіднику, але майже ніколи у Затоці», – розповів він.

Незважаючи на шок, Метт наважився зробити знімки величезної рептилії. «Я знав, що якщо не зроблю фотографії, ніхто ніколи не повірить у це. Де ще можна піти на пляж і водночас до зоопарку? Такого не очікуєш побачити», – пояснив американець.

У соціальній мережі фотографії Метта зібрали багато переглядів та лайків. Один із місцевих жителів написав у коментарях: «Алігатор просто займається бодісерфінгом». А інший поділився своїми побоюваннями: «Я збожеволію, якщо побачу це. Відкрито новий страх перед пляжем». Третій пояснив появу рептилії: «Вони ходять туди у пошуках яєць морських черепах».

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