Величезний алігатор вийшов із моря на пляж, посіявши жах серед туристів

На пляжі острова Дофін в американському штаті Алабама величезний алігатор вийшов з моря і пустував у хвилях, посіявши жах серед туристів. Один із них сфотографував рептилію на телефон і опублікував знімки в соціальних мережах, пише видання Mirror.

Американець Метт Харвілл знаходився на пляжі острова Дофін, коли там з’явився величезний алігатор. «Це був прекрасний день, і ми з дівчиною просто проводили час на пляжі, коли хтось поряд сказав про алігатор. Ми спустилися, щоб краще його розглянути і зробити кілька знімків. Не кожного дня щось подібне трапляється. Ми бачимо алігаторів у Собачій річці та Пташиному заповіднику, але майже ніколи у Затоці», – розповів він.

Незважаючи на шок, Метт наважився зробити знімки величезної рептилії. «Я знав, що якщо не зроблю фотографії, ніхто ніколи не повірить у це. Де ще можна піти на пляж і водночас до зоопарку? Такого не очікуєш побачити», – пояснив американець.

У соціальній мережі фотографії Метта зібрали багато переглядів та лайків. Один із місцевих жителів написав у коментарях: «Алігатор просто займається бодісерфінгом». А інший поділився своїми побоюваннями: «Я збожеволію, якщо побачу це. Відкрито новий страх перед пляжем». Третій пояснив появу рептилії: «Вони ходять туди у пошуках яєць морських черепах».