“Вдарив стюардесу і атакував візок”. Пасажир першого класу влаштував бешкет у літаку

Пасажир першого класу рейсу авіакомпанії Delta Air Lines неадекватно поводився під час польоту. За словами очевидців, він мало не зніс візок із їжею та вдарив стюардесу. На щастя, його вдалося зупинити. Докладніше про те, що сталося, розповідає Independent.

Уточнюється, що літак рухався маршрутом Атланта — Сіетл. Під час польоту один із пасажирів влаштував справжній переполох, напавши на бортпровідницю. Свідок подій опублікував на платформі Reddit невелику розповідь про інцидент. За словами автора поста, один із пасажирів першого класу був безумовно не в собі.

“Він ударив стюардесу. Не можу точно сказати, чи був він п’яний, чи це психічний розлад. На щастя, всі пасажири першого класу встали, щоб допомогти зупинити його”, – зазначив він у своєму посту.

Уточнюється, що “пасажир нападав на візок із закусками” і навіть спробував відкрити одне з дверей у літаку. Події на борту підтвердили в авіакомпанії.

“Я можу підтвердити, що минулої п’ятниці на рейсі DL316 стався інцидент з некерованим клієнтом”, – повідомив представник авіакомпанії.

Повідомляється, що чоловіка заарештували в Сіетлі.