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У США завалився величезний міст після того, як у нього врізалося вантажне судно (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США завалився величезний міст після того, як у нього врізалося вантажне судно (Відео)
Photo by Mary Oakey on Unsplash

Як передає телеканал Fox Baltimore, у місті Балтімор (штат Мериленд, США) завалився міст Френсіса Скотта Кі. Це сталося після того, як у нього врізався контейнеровоз.

Внаслідок обвалення 2.5-кілометрового мосту кілька автомобілів впали в річку, контейнеровоз затонув. “Була оголошена подія з великою кількістю постраждалих”, – йдеться в повідомленні телеканалу.

“Усі смуги руху наразі закриті, а рух транспорту здійснюється в об’їзд через портовий тунель або через місто”, – передає телеканал.

На місце виїхали екстрені служби.

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