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СШАТуризм

У США туристка спустила штани і прилюдно справила потребу в проході літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США туристка спустила штани і прилюдно справила потребу в проході літака

Інцидент стався на борту рейсу американської авіакомпанії Frontier Airlines, який летів із Флориди. Жінка, роздягнена догола нижче за пояс, спочатку ввічливо вибачилася перед попутниками, а потім рішуче стягнула з себе штани і присіла на підлогу, ігноруючи правила та загальні норми поведінки.

Поведінка пасажирки стала реакцією на відповідь стюардеси про те, що зараз використовувати туалет не можна. Туристка проігнорувала вказівки та, попри обурення та шок оточуючих, заявила: «Мені насрати!» і відчитала кілька людей, що сидять поруч. Те, що відбувалося, потрапило на камери мобільних телефонів, опубліковане в TikTok, проте пізніше було видалено, але з’явилося знову на форумі Reddit. Уточнювалося, що після посадки на виході з літака на порушницю чекали співробітники поліції.

У США туристка спустила штани і прилюдно справила потребу в проході літака

Втім, один зі свідків поділився своїм жахливим досвідом на особистій сторінці в соцмережі: «Ми мали найжахливіший досвід польоту додому з Флориди. Пасажирка була засмучена тим, що її змусили сидіти на відведеному їй місці, і вирішила спустити штани в літаку просто на очах двох дітей». За його словами, при цьому туристка погрожувала вбити іншого пасажира та його самого. Користувачі форуму також негативно відреагували на поведінку порушниці.

«Стюардесам не платять за те, щоб справлятися із цим. Пошкодуйте й усіх дітей поблизу. Жахливе виправдання людини», — обурювався коментатор.

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