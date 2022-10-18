У США турист провіз у чемодані алігатора-альбіноса і був арештований

Американський турист спробував провезти у валізі алігатора-альбіноса з Німеччини до Сінгапуру і був спійманий. Про це пише видання Daily Mail.

42-річний чоловік міг продати алігатора за 75 тисяч євро. Проте, співробітники служби безпеки побачили рептилію на знімку інтроскопа. Митна служба перевірила валізу жителя США та виявила там алігатора білого кольору, перетягнутого плівкою.

До аеропорту на допомогу рептилії прибув ветеринар. Алігатора звільнили та перевезли до спеціалізованого заповідника у Мюнхені. Туриста заарештували. Проти нього порушили кримінальну справу.