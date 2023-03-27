У США пасажир замінив пілота, що втратив свідомість, і допоміг посадити літак.

Незвичайна історія сталася під час пасажирського рейсу Southwest Airlines за маршрутом Лас-Вегас — Колумбус. Її деталі висвітлив телеканал CNN.

Під час рейсу пілот літака авіакомпанії Southwest Airlines знепритомнів. Йому знадобилася медична допомога. Коли чоловіка відвели в задню частину лайнера до медсестри, що летіла тим самим рейсом, другий пілот залишився в кабіні один. Але не надовго.

До кабіни прийшов дипломований льотчик із іншої авіакомпанії. Він допоміг налагодити радіо, поки другий пілот керував літаком.

За даними видання, літак повернувся до Лас-Вегаса, після його посадки на борт піднявся резервний екіпаж, і рейс, як і було заплановано, вирушив до Колумбуса. Потерпілого пілота госпіталізували.