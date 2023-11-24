У США літак повернувся до аеропорту через коня на борту

Як повідомляє телеканал ABC News, у США літак, що вилетів з Нью-Йорка в Льєж (Бельгія), був змушений повернутися до аеропорту через коня, який виривався зі свого стійла, обладнаного на борту.

«Ми вантажний літак із живою твариною, конем, на борту. Кінь зміг втекти зі свого стійла. Немає проблем із польотом, але нам потрібно повернутися до Нью-Йорка, оскільки нам не вдається утихомирити коня», — повідомив диспетчеру пілот лайнера Boeing-747.

Екіпаж попросив надіслати ветеринара в аеропорт для допомоги з упокоренням тварини.

Інцидент стався за півгодини після вильоту, коли лайнер піднявся на висоту понад 9 400 м. Літаку довелося кружляти над Атлантичним океаном, щоб скинути близько 20 тонн палива і безпечно приземлитися в аеропорту Нью-Йорка.