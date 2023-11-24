Всі розділи
ГоловнаСШАУ США літак повернувся до аеропорту через коня на борту
СШАТуризм

У США літак повернувся до аеропорту через коня на борту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США літак повернувся до аеропорту через коня на борту

Як повідомляє телеканал ABC News, у США літак, що вилетів з Нью-Йорка в Льєж (Бельгія), був змушений повернутися до аеропорту через коня, який виривався зі свого стійла, обладнаного на борту.

«Ми вантажний літак із живою твариною, конем, на борту. Кінь зміг втекти зі свого стійла. Немає проблем із польотом, але нам потрібно повернутися до Нью-Йорка, оскільки нам не вдається утихомирити коня», — повідомив диспетчеру пілот лайнера Boeing-747.

Екіпаж попросив надіслати ветеринара в аеропорт для допомоги з упокоренням тварини.

Інцидент стався за півгодини після вильоту, коли лайнер піднявся на висоту понад 9 400 м. Літаку довелося кружляти над Атлантичним океаном, щоб скинути близько 20 тонн палива і безпечно приземлитися в аеропорту Нью-Йорка.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Бразилії блискавка вбила гіда коли той піднімався на вершину гори (Відео)

Бразилія
36-річний Лейлсон де Соуза вів туристів стежкою в національному...

Пасажирів у літаках China Eastern почали годувати імпортним кормом для собак

Китай
Оригінальну пропозицію у меню бізнес-класу активно обговорювали користувачі соцмережі...

Пасажирка народила дитину за кілька хвилин до зльоту в Туреччині

Туреччина
На рейсі зі Стамбула до Марселя у пасажирки несподівано...

Російських туристів у Туреччині спіймали з мішками вкраденого готельного приладдя та їжі

LifeStyle
Російську сім'ю, яка відпочивала у відомому 5-зірковому готелі «все...

Переплутала коми: туристка в Лондоні замовила “недорогий” коктейль у барі та отримала рахунок на 2300 доларів

LifeStyle
Туристка замовила в барі свого готелю коктейль, не уточнивши...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму