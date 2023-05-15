У США блогер навмисне розбив літак заради лайків — йому загрожує 20 років ув’язнення за брехню

Блогер Тревор Джейкоб навмисне розбив свій легкомоторний літак, щоб збільшити кількість переглядів та лайків, а також отримати більше коштів від спонсорів. Чоловіку загрожує до 20 років ув’язнення, передає MC.today.

На відео під назвою “Я розбив свій літак”, яке переглянули понад чотири мільйони людей на YouTube, у Тревора Джейкоба з’явилися проблеми з двигуном під час польоту над південною Каліфорнією у листопаді 2021 року.

На відео задокументовано, як 29-річний Джейкоб катапультується з одномоторного літака з ціпком для селфі в руках і приземляється з парашутом у густу рослинність національного лісу Лос-Падрес.

Джейкоб знімає весь процес, коли йде до транспортного засобу та показує наслідки аварії.

Через кілька тижнів після інциденту слідчі з Національної ради з безпеки провели розслідування катастрофи та наказали Джейкобу зберегти уламки літака.

Ютюбер сказав офіційним особам, що не знає, куди впав літак, але, за іншими свідченнями, через два тижні після пригоди вони з другом витягли уламки з лісу за допомогою вертольота, попередньо відновивши дані з бортових камер.

Протягом наступних кількох днів він розрізав літак на дрібні частини та викинув їх у сміттєві баки в аеропорту Ломпок-Сіті.

Незабаром Джейкоб визнав, що мав намір перешкоджати розслідуванню катастрофи, коли позбавився уламків, і створив відео, щоб заробити грошей через спонсорство компанії, що займається продажем гаманців.

Він також визнав, що збрехав федеральним слідчим, коли подав звіт про аварію літака, в якому помилково вказувалося, що літак повністю втратив потужність приблизно через 35 хвилин після зльоту.

Джейкоб також збрехав інспектору з авіаційної безпеки, коли сказав, що двигун літака заглух і, оскільки блогер не міг визначити жодних безпечних варіантів приземлення, він стрибнув із парашутом.

Він погодився визнати себе винним за одним із пунктів обвинувачення: у знищенні та приховуванні доказів із наміром перешкодити федеральному розслідуванню. За законом цей злочин передбачено максимальне покарання у вигляді 20 років федеральної в’язниці.

Очікується, що ютюбер офіційно визнає свою провину в Лос-Анджелесі найближчими тижнями, а вирок буде ухвалено пізніше.

Пілоти та авіаційні експерти прокоментували, що Джейкоб міг легко безпечно направити літак до місця приземлення і що вдягати парашут під час польоту на невеликому літаку було “дуже незвичайно”.