Турист придумав хитрий трюк, щоб у літаку ніхто поряд не сідав

Турист задіяв творчі здібності та навички виготовлення ляльок, щоб змусити інших пасажирів не сідати з ним поряд у літаку та максимізувати шанси на комфортний політ в економ-класі. Свій хитрий трюк перевірив під час рейсу американської авіакомпанії Southwest Airlines, пише видання Mirror.

Порожнє місце поряд із собою в літаку – це можливість витягнутися, розкласти речі та влаштуватися максимально комфортно. На жаль, системи бронювання бюджетних авіакомпаній та їх бажання якнайбільше заповнювати літаки для отримання прибутку роблять таку удачу рідкістю.

Не бажаючи залишати справу напризволяще, один турист придумав трохи дивний трюк, щоб збільшити свої шанси на просторий політ. Нещодавно він сів на рейс авіакомпанії Southwest Airlines – американської фірми, яка здійснює політику відкритих місць. На відміну від бюджетних авіакомпаній, які наполягають, щоб пасажири або сиділи там, де їм виділили місце, або платили за вибір нового місця, американська компанія безпосередньо при посадці в літак дозволяє вибирати, де сісти.

“Опинившись на борту, просто виберіть будь-яке доступне місце і покладіть свою ручну поклажу у верхню багажну полицю або під сидіння перед вами”, – йдеться у заяві на веб-сайті Southwest Airlines. Очевидно, що це правило стимулює людей швидше підходити до виходу на посадку і першими заходити в літак, а також вигадувати хитрі хитрощі, щоб утримати людей від того, щоб сидіти поряд з ними.

Для цього турист використовував свої руки, куртку і кепку, щоб спорудити фігуру, схожу на манекен, на сидіння поруч із ним. Хоча фігурка, одягнена в тканину, не витримувала надто пильної уваги, вона мала досить людську форму, щоб обдурити ненаглядового перехожого.

Була справа в ляльці чи ні, але очікування туриста справдилися, і він отримав надкомфортний політ. На опублікованому ним відео помітно, як кілька людей проходять повз його сконструйованого супутника, навіть не глянувши на нього.