Представляємо список найбільших туристичних розчарувань у світі, як назвали експерти з видання USA Today на основі аналізу 23,2 млн відгуків туристів у Google. Список сфокусований на американських туристичних об’єктах, і на його вершині опинився монумент “Чотири кути” на стику штатів Аризона, Нью-Мексико, Колорадо та Юта. Це місце, мабуть, незнайоме туристам з інших країн.

Вибір об’єктів здійснювався на основі простих критеріїв: частоти згадування термінів “туристична пастка”, “переоцінений” та “дорогою” у відгуках. Згідно з цими критеріями було відібрано пам’ятки, які викликали найбільше розчарування у відвідувачів.

Серед помітних об’єктів, що потрапили в топ-5 як найдорожчих, так і місць, що розчаровують, знаходиться Блакитна лагуна в Ісландії. Туристи стверджують, що ціни на цей об’єкт високі – починаючи від 67 доларів на особу, а в години пік ціни подвоюються, тоді як цікавих вражень не так багато. У Південно-Східній Азії аналогічну репутацію має пагорб Пенанг у Малайзії.

Серед інших об’єктів, які розчарували туристів, зустрічаються скульптура Русалочки в Копенгагені та статуя “Хлопчика, що Пісяє” в Брюсселі, бамбуковий ліс Арасіяма в Японії, а навіть голлівудська Алея слави в Каліфорнії. Також критику отримали Танцюючий дім у Празі та Іспанські сходи у Римі. Туристи вважають, що їхня популярність не завжди обґрунтована.