Туристи назвали найбільші розчарування у подорожах

Іноді очікування подорожі можуть перевершити реальність. Ми уявляємо, як опинимося в картинці із соціальних мереж, не розуміючи, що весь секрет кадру може критися лише в правильному ракурсі, часі доби, освітленні та фотошопі. Dip.org.ua розповідає про розчарування, з якими стикаються мандрівники.

Туристи з усього світу поділилися своїми розчаруваннями від подорожей Reddit. Добірку оповідань зібрало видання Buzzfeed.com. Усі думки туристів, зібрані у матеріалі, індивідуальні і можуть збігатися з думкою інших, і навіть з реальністю.

Червоний пляж на Санторіні у Греції

“На відміну від багатьох інших грецьких островів, Санторіні не дуже відомий своїми пляжами. Але Червоний пляж – найвідоміший. І путівники, і блоги радять його відвідати. Звичайно, місце унікальне, але, безумовно, не таке яскраве, як можна було б подумати, дивлячись на фотографії. Він також був повний засмагаючих. Кращі види на пляж відкриваються з води, і у вас буде набагато кращий досвід спостереження за береговою лінією Санторіні з човна”.

Відвідування острова Свободи у Нью-Йорку

“Ви просто повернете шию через поганий вид на статую. Натомість сядьте на пором до Статен-Айленда. Це безкоштовно. 30-хвилинна поїздка від Фінансового кварталу до Статен-Айленда. На поромі є концесії, де подають алкоголь. Ось з нього відкривається приголомшливий вид на статую Свободи та острів Елліс. Тоді просто стрибайте на наступний човен назад на Манхеттен. Це займає годину, це дуже весело і варте того”.

Рисові тераси Тегалаланг на острові Балі

“Рисові тераси Тегалаланг на Балі. Я бачив фотографії цих пишних рисових полів в Убуді, і мені не терпілося відвідати їх. Вони були неймовірно красиві, але вся територія була організована для фотосесій в Instagram. Там були стільці у формі серця, прикрашені пташиними гніздами, і гойдалки, розставлені над рисовими терасами. Все було створено для ідеальної фотографії і доступне тільки за певну плату. Через це чудовий пейзаж здавався фальшивим і перебільшеним”.

Каньйон Антилопи в Аризоні

“Каньйон Антилопи. Ви, напевно, бачили ці зображення. Не зрозумійте мене неправильно, було досить прохолодно, і там виявилося набагато більше туристів, ніж я очікував. Напевно, я був наївний. Я не міг дочекатися закінчення туру”.

Райдужна гора в Перу

Спойлер, насправді, це не веселка. Турист написав про свій досвід відвідування однієї з найвідоміших пам’яток Перу.

“Відвідування Райдужної гори в Перу. Це був перший раз, коли я зрозумів, наскільки деякі фотографії Google насправді відфотошоплені”.

Піраміди Гізи у Єгипті

“Відвідування Великих пірамід Гізи – це може бути круто, але рій агресивних ринкових продавців, що оточують піраміди, перетворює відвідування цього місця на справжній кошмар. Одна жінка з нашої туристської групи попросила охоронця сфотографувати її, і він відмовився повернути їй телефон, поки вона не заплатить. весь цей час на нас кричали і змушували купувати головні хустки та різні сувеніри, що зіпсувало моє враження. Я провів місяці в передчутті поїздки і був розчарований”.

Фонтан Треві у Римі

Це просто неминучість деяких визначних пам’яток світу – збирати юрби туристів. Схоже, це стосується фонтану Треві в Римі.

“Фонтан Треві. Це виглядає зовсім не так, як у фільмах. Він маленький і буквально в провулку… але принаймні ти в Римі”.

Каосанроуд у Бангкоку

Якщо ви були в Бангкоку, ви, мабуть, були на вулиці Каосан. Це рай для туристів у Південно-Східній Азії. Однак один з туристів мав протилежний досвід, який став повним провалом.

“Я люблю Таїланд, але абсолютно ненавиджу Каосан Роуд. Це місце повністю сфабриковане для туристів, щоб мандрівники відчували, що вони роблять щось екзотичне та авантюрне. Є знаки, які говорять щось на кшталт: “Сфотографуй скорпіона за 5 доларів!” і “Тут продаються підроблені паспорти!” Це все сувенірні магазини та бари, і в порівнянні з рештою прекрасної країни це огидно і фальшиво”.

Золота каблучка в Ісландії

Квиток у рай іноді означає безліч парковок, переповнених автобусів та очікування у чергах. Один користувач поділився своїм досвідом в Ісландії і порекомендував трохи згорнути з второваного шляху, щоб знайти красу на цьому скандинавському острові.

“Поїздка Золотим кільцем в Ісландії. Дозвольте прояснити, що я вважаю Ісландії одним з найдивовижніших, приголомшливих і захоплюючих місць, де я коли-небудь подорожував. При цьому Золоте кільце мене трохи розчарувало. Це коло є популярним туристичним маршрутом. Він проведе вас повз водоспад Гюдльфосс, геотермальної зони Гейсір та національного парку Тінгвеллір, проте на парковках, забитих туристичними автобусами, почуваєшся як у парку розваг, а не в оточенні природи, якщо ви просто візьмете напрокат автомобіль і проїдете по Ісландії до південного узбережжя кільцевої дороги, ви побачите неймовірну красу та сюрреалістичні пейзажі, які здаються більш незайманими”.