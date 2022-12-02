Підліток помер у готелі США за загадкових обставин і пролежав там тиждень поряд із хворою матір’ю. Деталі публікує New York Post (NYP).

За даними таблоїду, пригода сталася у місті Грінвілл у Південній Кароліні. Чотирнадцятирічного Лендона Ченса Постона (Landon Chance Poston) виявили 21 листопада у готелі InTown Suites – хлопець лежав на підлозі у номері.

В офісі окружного коронера уточнили, що підлітка знайшли мертвим у день його народження — йому мало виповнитися 15 років. На тілі старшокласника був явних ознак фізичної травми.

За словами слідчих, Постон пролежав у приміщенні понад сім днів. Поруч із ним перебувала його мати в неосудному стані, яка безладно видавала звуки. Жінку доставили до відділення інтенсивної терапії для лікування. Нині з’ясовуються інші деталі того, що сталося.