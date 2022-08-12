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На пляжі в США, жінка загинула від пляжної парасольки, яку віднесло вітром

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
Пляжна парасолька полетіла з-за вітру і пронизала жінку на пляжі

Вітер забрав пляжну парасольку, яка пронизала груди американці, що відпочивала на пляжі в Гарден-Сіті. Про це повідомляє Associated Press.

Парасолька потрапила до 63-річної Теммі Перро, удар спровокував травму грудної клітки. Жінка померла у лікарні за годину після інциденту.

Гострий наконечник біля парасольки потрібен, щоб вони трималися в піску. Але через широкий купол парасольку може забрати вітром, якщо вони погано закріплені. Щорічно близько трьох тисяч відпочиваючих в Америці зазнають травм таким чином.

Влада штату Вірджинія закликала переглянути вимоги до пляжних парасольок і розпочала безпекову кампанію, оскільки у 2016 році через подібне загинула жінка.

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