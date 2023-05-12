На пляжі в США величезний крокодил налякав відпочиваючих

Величезний крокодил налякав відпочиваючих, які плавають у морі біля туристичного острова Дофін в американському штаті Алабама. На відео звернуло увагу видання The Mirror.

Величезну рептилію розміром близько 1,5 метра вдалося зняти туристу Метту Харвіллу, який відпочивав на пляжі зі своєю дівчиною.

“Раптом чоловік помітив істоту, яка пустує в хвилях прибою на мілководді недалеко від туристичного острова. Здоровений крокодил налякав відпочиваючого, але, незважаючи на свій шок, Метт витяг телефон і зняв хижака”, – ділиться подробицями джерело.

Автор супроводжував відео підписом: “Скажіть, де ще можна піти на пляж та до зоопарку одночасно”.

“Це був прекрасний день, і ми з дівчиною просто проводили час на пляжі, коли хтось згадав про те, що побачив алігатора. Так що ми спустилися вниз, щоб краще розглянути і зробити кілька знімків. “Я знав, що якщо я не зроблю фотографії, ніхто ніколи не повірить у це”, – розповів очевидець.

За даними Національної океанічної служби, хоч алігатори живуть переважно у прісній воді, вони можуть переносити солону воду протягом кількох годин або навіть днів. Хижаки іноді зустрічаються на пляжі острова Дофін, оскільки там є прісна вода, уточнили вчені.

Користувачі в коментарях жваво відреагували на кадри з рептилією, що мирно відпочиває у воді:

“Він займається бодісерфінгом”, – написав хтось.

Інший додав: “Я збожеволію, якщо побачу це. Розблоковано новий страх відвідування пляжу”.

“Вони припливають туди у пошуках яєць морських черепах”, – поділився зоологічними знаннями коментатор.

“Це круто. Шалено, але круто! Я надто давно не був на острові”, – зізнався місцевий житель.