Для туристів пролунали погані новини: найпопулярніша система бронювання житла змінила правила оренди

Проти сервісу Airbnb почалися гоніння на батьківщині компанії. У США, у Нью-Йорку, набули чинності вкрай жорсткі правила короткострокової оренди житла. У результаті захід сонця Airbnb близький – впевнені деякі користувачі.

Згідно з цими новими правилами оренду на строк менше 30 днів можуть проводити тільки орендодавці, зареєстровані в муніципалітеті. При цьому господарі житла та домовласники будуть зобов’язані залишатися у своїх будинках та ділити свої житлові приміщення з гостями протягом періоду оренди. Також через заборону одночасного розміщення більш ніж двох гостей житло за фактом заборонили знімати компаніям та сім’ям.

У результаті лише близько 300 із 3800 заявок, поданих до муніципалітету Нью-Йорка з початку цього тижня, були схвалені. При цьому чиновники та захисники житлового права запевняють, що нові обмеження було вжито для того, щоб квартири не могли функціонувати як готелі.

Платформа для спільного використання житла Airbnb вирішила не приймати деякі бронювання після того, як у Нью-Йорку набули чинності нові правила щодо короткострокової оренди.