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СШАТуризм

Банда косаток налякала закохану пару туристів та потрапила на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Банда косаток налякала закохану пару туристів та потрапила на відео

Мирна прогулянка човном ледь не завершилася трагедією: три косатки оточили пару молодих людей і змусили нервувати користувачів соціальних мереж.

Латиноамериканське видання SDPNoticias звернуло увагу на популярне відео в TikTok: три косатки перетворили безтурботну морську прогулянку туристів на човні зі “спокійного” на “лякаючу”. Морські хижаки змусили понервуватись як самих відпочиваючих, так і тих, хто подивився відео в соцмережі.

Події відбулися в аргентинському місті Пуерто-де-Мадрін, у північній частині Патагонії, відеороликом у TikTok поділився користувач @paoloosta. Під час веслування морем йому та його дівчині вдалося зафіксувати момент наближення трьох величних косаток до їх судна.

@paoloosta♬ sonido original – paoloosta

На відео можна побачити, як чоловік та його кохана занервували, коли зрозуміли, що їх оточують хижаки. За кадром чутно нервовий сміх жінки, яка попереджає свого хлопця, що цікаві тварини знаходяться прямо під човном.

“Незважаючи на те, що протягом кількох секунд пару супроводжували косатки, вони не втрачали спокою перед небезпекою, яку їм довелося випробувати”, – зазначає видання.

Зрештою, косатки повелися досить мирно і незабаром пішли. TikTok-спільнота дуже емоційно відреагувала на відеоролик: він зібрав понад 32 мільйони переглядів та близько 74 тисяч коментарів.

Деякі коментатори були з жахом від того, що відбувається в кадрі. Багато хто запевняв, що запанікував би і не знав, що робити в такій стресовій ситуації.

“Приголомшливо”, “Це дуже вражає!”, “Мабуть, страх впасти у воду перевищує щось ще”, “Ну якщо відео в TikTok, значить, хлопці живі і здорові”, – кепкують користувачі в коментарях.

Дехто також зазначив, що жінка залишалася спокійною, позитивною і навіть заспокоювала свого партнера, який нервував більше, ніж вона.

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