Через помилку співробітників аеропорту туристка випадково відлетіла на 1450 км. від місця призначення

Беверлі Елліс-Хебард з Філадельфії (штат Пенсільванія) через помилку співробітників аеропорту вирушила до Ямайки в Карибському морі замість того, щоб прибути в Джексонвілл у штаті Флорида.

Як пише Business Insider, американку направили не на той літак, і вона не мала з собою паспорта.

Жінка часто переміщається між своїм будинком у Філадельфії та другим – у Джексонвіллі. На цей раз вона вирішила летіти регулярним рейсом Frontier Airlines, щоб провести час у сонячному штаті.

Проблема виникла, коли жінка вирішила сходити до туалету перед вильотом. Співробітник авіакомпанії запевнив її, що має 20 хвилин. Однак після повернення виявилося, що літак вже майже заповнений, і її поквапили на посадку після перевірки квитка. Із-за паніки Елліс-Хебард порізала руку, завантажуючи ручний багаж.

Бортпровідниця в літаку обробила рану американки та запевнила, що вона може розслабитися до прильоту на Ямайку.

“Я хотіла б полетіти туди, але я вже маю пляж там, де я живу”, – пошуткувала Беверлі.

Проте стюардеса уточнила, що це зовсім не жарт, і літак насправді летить на Ямайку.

“Ви в’їжджаєте до іншої країни без паспорта. Це погано”, – додала співробітниця авіакомпанії.

Зазначимо, що відстань між Філадельфією та Ямайкою становить приблизно 900 миль (1450 км). Влада іншої країни дозволила Елліс-Хебард залишитися на містку між літаком та аеропортом, а тому вона не залишала офіційно територію США.

За кілька годин після прибуття її посадили на наступний рейс назад до Філадельфії. Frontier Airlines повернула жінці вартість її квитка і видала їй ваучер на суму $600 як компенсацію.