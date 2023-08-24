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ТуризмШвейцарія

У Женеві чоловік заліз у величезний фонтан Же-До і був госпіталізований

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Женеві чоловік заліз у величезний фонтан Же-До і був госпіталізований

Як повідомило видання 20 хвилин, у Женеві (Швейцарія) чоловік потрапив до лікарні після того, як сунув голову в струмінь величезного фонтану Же-До.

Фонтан Же-До розташований у Женевському озері, це важлива пам’ятка міста та один із найбільших фонтанів у світі. За своєю конструкцією він є штучним електричним водометом.

Висота струменя фонтану становить 147 м. Він здатний викинути 500 л води за секунду зі швидкістю 200 км/год. Таким чином, у повітрі одночасно перебувають 8 тонн води. Через це наближатися до фонтану суворо заборонено.

Відомо, що молодик прорвався через бар’єр безпеки фонтану, сунув голову під струмінь, після чого його відкинуло назад. Він вирішив не здаватися і повторив спробу, внаслідок чого його підкинуло на кілька метрів нагору. Чоловік упав на плити біля фонтану, проте підвівся та пірнув у озеро. На цей момент за ним на човні прибули рятувальники.

Молоду людину передали медикам, у якому стані вона зараз, невідомо.

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