Швейцарія відмовила у громадянстві французу-мільйонеру через перевищення швидкості

Швейцарська влада відхилила заяву громадянина Франції на отримання громадянства після того, як він був визнаний винним у перевищенні швидкості вдвічі.

Рішення залишити без задоволення заяву на отримання громадянства француза, який проживає у Швейцарії майже чотири десятиліття і володіє розкішними клініками та готелями, ухвалив Федеральний адміністративний орган Швейцарії.

За даними глобальної інформаційної платформи Swiss Info, обвинувачений вважався добре інтегрованою, а також фінансово стабільною людиною зі статками в мільйони швейцарських франків.

Проте, після того, як його спіймали за кермом зі швидкістю 80 км/год у районі з обмеженням у 40 км/год, влада вирішила відхилити його заяву про натуралізацію, яку було подано у 2018 році.

Тоді ж прокуратура Женеви винесла громадянинові Франції вирок, а також виписала штраф.

Зважаючи на правопорушення, вчинене громадянином Франції, Федеральний адміністративний суд Швейцарії ухвалив, що особа, яка має судимість, не може претендувати на «успішну інтеграцію». Більше того, суд додав, що громадянство не може бути надано до закінчення випробувального терміну.

Це означає, що громадянин Франції незабаром зможе подати нову заяву на громадянство.

Громадянам інших країн може бути надано швейцарське громадянство за умови, що вони відповідають певним вимогам.

Існує два основних способи: спрощена натуралізація та звичайна натуралізація.

Спрощена натуралізація застосовується лише до кількох категорій осіб, і рішення приймається швидше, оскільки він перебуває у компетенції федерального уряду.

Звичайна ж натуралізація є складнішим процесом, оскільки має проходити через кантональні, общинні і федеральні влади країни.

Загальне правило для звичайної натуралізації полягає в тому, що особа повинна довести, що вона проживала у Швейцарії протягом десяти років і має постійний дозвіл на проживання.

Крім того, особи, які подають заяву на натуралізацію, також повинні довести, що вони успішно інтегрувалися в суспільство і мають знання історії та традицій країни. Більше того, ті, хто подає заяву на натуралізацію, також не мають загрози для безпеки Швейцарії.

При цьому процедури, а також вимоги можуть змінюватись від одного кантону до іншого. З цієї причини всім рекомендується ознайомитися з правилами, які діють у їхньому кантоні, коли справа доходить до подання заяви.