На Шрі-Ланці влада заборонила соцмережі і запровадила комендантську годину: туристи шоковані

«Уряд Шрі-Ланки заборонив населенню користуватися соцмережами та ввів комендантську годину (з 1 квітня)», – такою заявою приголомшив туристів місцевий блогер. Блокування таких месенджерів, як WhatsApp, Twitter, Facebook та Instagram та введення надзвичайного стану пов’язано з антиурядовими мітингами, які прокотилися країною після того, як місцеве населення виявилося нездатним забезпечити себе їжею та предметами першої необхідності, а також багатогодинним відключенням електроенергії.
«День розпочався з добрих новин, як кажуть – на телефон надійшло повідомлення від інтернет-провайдера. Коли знову дозволять спілкуватись у месенджерах – оголосять, йдеться у повідомленні. Саме так уряд вирішив боротися з незадоволеними, які вже кілька днів штурмують палац президента і вимагають відставки уряду», – уточнив автор.
Також уточнюється, що ситуація у країні склалася критична:
- Громадський транспорт не працює, на дорогах порожньо, місцевому населенню закрито доступ до сусідніх населених пунктів, проте туристів поки що у пересуванні не обмежують і не зупиняють.
- Закриті супермаркети, заклади громадського харчування теж більшість закладів.
- На тематичних форумах та спільнотах туристи передають із рук у руки відкриті на сьогоднішній день заклади.
- Під міру заборони потрапили повністю або частково соціальні мережі та платформи обміну повідомленнями Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Viber, Telegram та Facebook Messenger.
- У містах наростають протести.
В умовах, що загострилися, «залишається тільки неквапливо прогулюватися пляжем, що і роблять зараз нечисленні відпочиваючі».
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