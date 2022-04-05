На Шрі-Ланці влада заборонила соцмережі і запровадила комендантську годину: туристи шоковані

«Уряд Шрі-Ланки заборонив населенню користуватися соцмережами та ввів комендантську годину (з 1 квітня)», – такою заявою приголомшив туристів місцевий блогер. Блокування таких месенджерів, як WhatsApp, Twitter, Facebook та Instagram та введення надзвичайного стану пов’язано з антиурядовими мітингами, які прокотилися країною після того, як місцеве населення виявилося нездатним забезпечити себе їжею та предметами першої необхідності, а також багатогодинним відключенням електроенергії.

«День розпочався з добрих новин, як кажуть – на телефон надійшло повідомлення від інтернет-провайдера. Коли знову дозволять спілкуватись у месенджерах – оголосять, йдеться у повідомленні. Саме так уряд вирішив боротися з незадоволеними, які вже кілька днів штурмують палац президента і вимагають відставки уряду», – уточнив автор.

Також уточнюється, що ситуація у країні склалася критична:

Громадський транспорт не працює, на дорогах порожньо, місцевому населенню закрито доступ до сусідніх населених пунктів, проте туристів поки що у пересуванні не обмежують і не зупиняють.

Закриті супермаркети, заклади громадського харчування теж більшість закладів.

На тематичних форумах та спільнотах туристи передають із рук у руки відкриті на сьогоднішній день заклади.

Під міру заборони потрапили повністю або частково соціальні мережі та платформи обміну повідомленнями Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Viber, Telegram та Facebook Messenger.

У містах наростають протести.

В умовах, що загострилися, «залишається тільки неквапливо прогулюватися пляжем, що і роблять зараз нечисленні відпочиваючі».

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