Економічна криза та протести на Шрі-Ланці: Усі члени уряду подали у відставку

Усі члени уряду Шрі-Ланки, окрім президента та прем’єр-міністра, подали у відставку у неділю ввечері. Це результат економічної кризи та масових протестів громадян та опозиції.

26 міністрів – усі члени кабінету – подали у відставку. Серед них члени де-факто правлячого політичного клану острова раджапаки: брати президента і прем’єр-міністра Чамаль і Базіль, які займали посади міністрів сільського господарства та фінансів, і син прем’єр-міністра Намал, який очолював спортивне міністерство. Президент Готабая Раджапакса та прем’єр-міністр Махінда Раджапакса залишаються на посаді.

У неділю тисячі людей по всій країні на вулицях зажадали відставки президента, якого вони звинувачують у безпрецедентній економічній кризі, відключенні електроенергії та нестачі предметів першої необхідності.

Протести у Коломбо

Найбільші демонстрації відбулися у столиці Коломбо та в центральній частині країни Канді. “Gota do home”, “Нам всього вистачає”, “Країна належить усім, а не одній родині” – говорили на транспарантах під час вечірніх виступів у столиці Шрі-Ланки.

Президент Готабая Раджапакса оголосив у п’ятницю надзвичайний стан по всій країні та 36-годинну комендантську годину після того, як напередодні ввечері демонстранти пройшли маршем біля його приватної резиденції. Відбулися сутички з поліцією, під час яких було спалено кілька автомобілів. Поліція заявила, що за перші дванадцять годин комендантської години вони заарештували понад 660 людей. У суботу ввечері влада тимчасово заблокувала доступ до соціальних мереж.

Економічні проблеми

Ця острівна держава з населенням 22 мільйона людей, розташована на південному краю Індії, бореться, серед іншого, з інфляцією, що стрімко зростає, після того, як минулого місяця уряд різко девальвував шрі-ланкійську рупію напередодні переговорів з Міжнародним валютним фондом по кредитній програмі. Протягом багатьох років витрати країни систематично перевищують доходи, а виробництво торгових товарів та послуг виявляється недостатнім для збалансування платіжного балансу. Подвійний дефіцит сильно оголила пандемія COVID-19, яка завдала шкоди основній опорі економіки – промисловості туризму.