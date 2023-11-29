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ТуризмШрі-Ланка

Автобус із туристами врізався в поїзд у Шрі-Ланці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Автобус із туристами врізався в поїзд у Шрі-Ланці

Сьогодні вранці автобус, який перевозив чеських туристів, зіткнувся з поїздом на небезпечному залізничному переїзді у Васкадуві, повідомляє Morning.

За даними поліції Калутара-Норт, внаслідок інциденту двоє туристів отримали легкі травми.

На шляху до міжнародного аеропорту Катунаяке Бандаранаїке (BIA) автобус зіткнувся з електропоїздом № 8304, що прямував з Алутгами до Чилау. Внаслідок аварії була серйозно пошкоджена задня частина автобуса.

Машиніст поїзда був госпіталізований до клінічної лікарні Калутара із легкими травмами очей внаслідок зіткнення.

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