Вілл Сміт відвідав місто майбутнього та викликав заздрість фанатів

Популярний американський актор Вілл Сміт поділився своїми враженнями від поїздки до унікального місця Neom (Неом) у Саудівській Аравії.

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії та короткі відео про мандрівку. Актор зауважує, що побачене його справді вразило.

“Знімки з моєї першої поїздки в NEOM! Це нереальне місце! Тут будують одні з найдикіших футуристичних місць, які я коли-небудь бачив” – зазначив він.

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Під постом зірки вже сотні коментарів, користувачі соцмережі зазначають, що мало чули про це місце, інші ж зауважують, що акторові завжди вдається бути у тренді.

“Де знаходиться це місто?”, “Хочу жити, як ви”, “Що це за місто таке, вперше чую”, – пишуть користувачі соцмережі під постом.

Нагадаємо, ще восени 2017 року стало відомо, що Саудівська Аравія має намір збудувати інноваційний проєкт Neom. Наголошувалося, що він буде розташований на півночі країни на площі понад 26 тисяч квадратних кілометрів. Тоді ж повідомлялося, що планується, що місто буде повністю забезпечене відновлюваною енергією.

За даними ЗМІ, Neom – це інноваційний проєкт у Саудівській Аравії, який складатиметься з кількох регіонів, включаючи лінійне місто The Line, “центр передових індустрій” Oxagon, гірський центр Trojena і розкішний острів-курорт Sindalah. Крім того, на сайті проєкту позначені амбітні плани проєкту, зазначається, що NEOM вже будується, а перші напрямки з’являться вже у 2024 році.