Найграндіозніший курорт на Червоному морі за 1.5 трлн доларів зазнає краху: робітників уже почали звільняти, туристам там тепер нічого не світить

Найграндіозніший курорт в історії за 1.5 трлн доларів зазнає краху — про проблеми будівництва футуристичного проєкту NEOM на Червоному морі в Саудівській Аравії розповіло видання dailymail з посиланням у свою чергу на джерела Bloomberg, як заявлено, близькі до проєкту.

Згідно з ними, Саудівська Аравія «змушена скоротити свої плани щодо будівництва 106-мильного лінійного мегаполісу в пустелі, вартістю 1,5 трильйона доларів», «що стало принизливим для королівства провалом». Проєкт мав прийняти 1.5 млн жителів, у тому числі й туристів, вже до кінця цього десятиліття. Тепер же, згідно з даними вищезгаданих джерел, до 2030 року у комплексі зможуть проживати не більше 300 000 мешканців. Це вони й назвали провалом, додавши, що, як мінімум, один підрядник почав звільняти працівників, найнятих на об’єкті, повідомляє видання.

Нагадаємо, що йдеться про один із п’ятнадцяти проєктів, що входять до національного проєкту NEOM, який також включає промислове місто, порти та туристичні об’єкти. Безпосередньо “Лінія” – величезний дзеркальний хмарочос — вважалася перлиною проєкту наслідного принца Мухаммеда бен Салмана “Бачення 2030”, який був запущений з метою диверсифікації залежної від нафти економіки країни. Проєкт мав складатися з двох паралельних хмарочосів, що простягаються через пустельну та гірську місцевість, із дзеркальними фасадами зовні. Очікувалося, що загальна його довжина складе близько 170 км вздовж узбережжя в західній провінції Табук, причому її західний край буде спрямований над Червоним морем у бік Єгипту.

Як заявило агентство Bloomber, ці плани було різко скорочено, причому довжина комплексу скоротилася до 1,6 км, тобто на 98%. Також джерела запевняють, що Саудівська Аравія ще не затвердила бюджет NEOM на 2024 рік, і що «величезні витрати» починають турбувати місцевих чиновників. Втім, судячи з наведеної цитати міністра фінансів Мохаммеда Аль-Джадаана не те щоб у Саудівській Аравії вважали ці зміни провалом. «Відстрочка чи, скоріше, продовження деяких проєктів піде на користь економіці», – сказав він.