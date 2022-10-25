8 речей, які потрібно знати перед поїздкою до Саудівської Аравії

Саудівська Аравія — місце з багатою історією, культурою та безліччю природних чудес. У королівстві знайдеться особлива відпустка на будь-який смак, і щоб насолодитися ним цілком потрібно знати пару важливих фактів. Dip.org.ua розповість про них.

Обмеження COVID

Перед в’їздом до Саудівської Аравії туристи мають бути повністю вакциновані проти COVID-19. Дані про вакцину необхідно внести до державного порталу.

Клімат та погода

У Саудівській Аравії пустельний клімат, тому мандрівники можуть розраховувати на теплу погоду, сонце та мінімум дощів. Сезон дощів триває з листопада до квітня. Через це немає однієї пори року, яка виділяється як найкраще для відвідування.

Мова спілкування

Арабська мова є офіційною мовою в Саудівській Аравії, але англійська служить неофіційною другою мовою у всьому королівстві, і нею говорять багато місцевих жителів і гості. Більше того, всі дорожні знаки двомовні: арабською та англійською мовами.

Що подивитися

Саудівська Аравія пропонує багато унікальних вражень, але є кілька, які не можна пропустити. Наприклад, походи на “край світу” або скелі Джебель Фіхрайн, рожеві сади Таїфа, підводне плавання в Червоному морі, відвідини Ал-Ула — оази, розташованої в північно-західній частині Саудівської Аравії, на шляху пахощів.

Місцева кухня

Саудівська Аравія може похвалитися апетитною кухнею, яку обов’язково закохаються мандрівники. Основні продукти харчування Саудівської Аравії, такі як кабса (страва з рису та м’яса – прим. автора) та джаріш (подрібнена пшениця, приготовлена ​​в соусі з йогурту з м’ясом або куркою – прим. автора), є обов’язковими стравами для тих, хто вперше приїжджає в цю частину світу вони будуть приємно здивовані широким спектром смаків і текстур.

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